Thienemann-Esslinger vermarktet unter neuem Namen

Verlage

Die offizielle Firmierung bleibt identisch: Thienemann-Esslinger Verlag steht weiter so im Handelsregister. Doch in der Kommunikation in die Branche wählt das Stuttgarter Unternehmen jetzt eine andere Ansprache.

Als Thienemann Verlage treten künftig die Imprints Thienemann, Esslinger, Planet, Gabriel, Aladin und Loomlight auf. Die Änderung soll ab dem 1. Januar auch durch ein neues Logo sichtbar, das aber bereits jetzt auf den Vorschauen zu sehen ist.

Anlass für die neue Dachmarke ist u.a. das 175-jährige Verlagsjubiläum, das in 2024 ansteht.

„Unser großes Verlagsjubiläum im nächsten Jahr ist für uns Anlass, alle Imprints des Hauses unter den kurzen und prägnanten Rufnamen Thienemann Verlage zu fassen. In den Jahren seit der Fusion haben wir das Programm des Hauses kontinuierlich ausgebaut, haben Autoren- und Charactermarken gestärkt und unseren Umsatz deutlich gesteigert. Der neue Rufname bietet uns eine gute Basis für weitere Initiativen, die alle unserem großen Ziel dienen werden, Kinder zu Lesern und Leserinnen zu machen“, so die Geschäftsführung Bärbel Dorweiler und Sven Zorman.