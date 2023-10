Das sind die besten Comic-Titel des 3. Quartals

Bücher und Autoren, Comic und Manga

An der Spitze der Liste der besten Comics des 3. Quartals, die eine Kritiker-Jury zusammengestellt hat, steht mit „Genossin Kuckuck“ (Reprodukt) von Anke Feuchtenberger der Titel einer besonders arrivierten Vertreterin des deutschen Comics. Die 400 Seiten starke Lebensgeschichte aus dem Osten Deutschlands lässt sich auch autobiografisch lesen und kehrt viel Verdrängtes und Düsteres hervor, mäandert zudem zuweilen auch ins Phantastische.

Auf den weiteren Plätzen fällt auf, dass sich diesmal viele klassische Stoffe platzieren konnten:

Platz 2: „Shunas Reise“ (Reprodukt) stammt vom Hayao Miyazaki, dem Mitbegründer des legendären Zeichentrickstudios Ghibli, aber auch einem Meister des Manga. In diesem Frühwerk wechseln sich Bilderbuch-artige ganzseitige Illustrationen mit Seiten in Panelstruktur ab.

Platz 6: Kaum eine Albenserie wird mit so viel Erfolg bis heute fortgesetzt wie die phantastische Agentenserie „Blake und Mortimer“ (Carlsen). Die Szenaristen José-Louis Bocquet und Jean-Luc Fromental haben erstmals für die Serie gearbeitet und schicken die beiden Gentleman-Ermittler in dem 26. Band, „Acht Stunden in Berlin“, mitten im Kalten Krieg ins geteilte Berlin.

Platz 9: Mit „Prinz Eisenherz. Excalibur“ (Bocola) liegt eine interessante Interpretation des klassischen Ritter-Comics vor. Nach einer Idee von Charles Vess lag die Umsetzung des Stoffes vor allem in den Händen von John Ridg-way, der sich stilistisch gekonnt am alten Zeitungs-Comic orientiert.

Platz 14: Das Album „Lupo und der Jazz“ (Ingraban Ewald Verlag) druckt besonders innovative Episoden aus den 1960er-Jahren vom kürzlich verstorbenen Zeichner Florian Julino nach, die seinerzeit in „Fix und Foxi“-Publikationen nur verstümmelt veröffentlicht wurden.

Die komplette Auswahlliste (s. Tabelle) ist die Selektion einer Jury aus 30 Kritikerinnen und Kritikern von Tageszeitungen, Kulturradios, Fachmagazinen und Comic-Websites. Seit 2018 erstellt sie für jedes Quartal ihre Bestenliste aus Comic-Neuerscheinungen der Verlage. buchreport ist Medienpartner dieser Liste. Weitere Informationen zu dieser und früheren Comic-Bestenlisten siehe unter www.buchreport.de/go/comic-best

Prägende Comic-Künstlerin:

Die aus Ost-Berlin stammende und seit vielen Jahren in Hamburg als Professorin unterrichtende Anke Feuchtenberger gehört zu den prägendsten Persönlichkeiten, die die deutsche Comic-Szene hervorgebracht hat. Bereits zweimal wurde sie mit dem Max-und-Moritz-Preis des Internationalen Comic-Salons Erlangen ausgezeichnet und Ende September erhielt sie die Biermann-Ratjen-Medaille vom Hamburger Senat für ihre herausragenden Leistungen als Comic-Zeichnerin und Lehrende verliehen.