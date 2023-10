Felicia Groß und Lara Hilpert reisen für Bonnier- Verlage

Personalia

Felicia Groß (Foto links) und Lara Hilpert (r.) reisen zukünftig im Außendienst der Bonnier-Verlage Adrian Wimmelbuchverlag, arsEdition, Münchner Verlagsgruppe und Thienemann-Esslinger.

Felicia Groß (26) startet am 1. November als Nachfolgerin von Anne Schackmann, die zum Jahresende nach über 25 Jahren Zugehörigkeit innerhalb der Gruppe in Rente geht. Groß präsentiert die Verlage in Baden-Württemberg, Teilen von Südhessen, dem Saarland und dem Süden von Rheinland-Pfalz. Sie ist gelernte Buchhändlerin und wechselt von der Papyrus-Buchhandlung in Stuttgart-Sillenbuch in den Außendienst.

Lara Hilpert (33) beginnt zum 1. Dezember und wird zukünftig die Gebiete Nordrhein-Westfalen, Teile von Nordhessen und den Norden von Rheinland-Pfalz sowie Luxemburg bereisen. Sie folgt auf Eva Baumann, die die Gruppe auf eigenen Wunsch verlässt. Auch Hilpert bringt ihre Erfahrung als gelernte Buchhändlerin mit ein und war zuletzt im Innendienst/Kundenservice bei Bastei Lübbe tätig.

“Wir heißen Felicia Groß und Lara Hilpert herzlich in unserem Team willkommen und freuen uns auf den Spirit und auf die Erfahrung, die die beiden aus dem Buchhandel in unsere Häuser tragen werden. Ein Dankeschön geht an Eva Baumann, die unsere Verlage mit großem Erfolg präsentiert hat. Wir wünschen ihr für ihre Zukunft alles Gute. Anne Schackmann gilt ein besonderer Dank für die vielen Jahre, in denen Sie voller Engagement, mit stetiger Begeisterung und sehr großem Erfolg unsere Verlage nach außen vertreten hat. Wir wünschen ihr für den Ruhestand das Allerbeste“, so Ralph Benkel, Vertriebsleiter arsEdition