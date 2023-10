Hueber Verlag und Edition bi:libri nehmen am Bundesweiten Vorlesetag teil

Aus den Unternehmen

Am 17. November 2023 veranstalten die Initiatoren Stiftung Lesen, DIE ZEIT sowie Deutsche Bahn Stiftung zum 20. Mal den Bundesweiten Vorlesetag unter dem Jahresmotto „Vorlesen verbindet“. Bei diesen Veranstaltungen können Vorlesende mit ihren Zuhörenden in die Welt der Bücher eintauchen.

Der Hueber Verlag nimmt auch in diesem Jahr wieder gemeinsam mit seinem Vertriebspartner Edition bi:libri teil und bietet dem Handel drei digitale Lesungen zur Verkaufsförderung an.

Das zweisprachige Kinderbuch Gute Nacht im Zoo wird in Deutsch – Englisch von Kristy Koth, Verlegerin Edition bi:libri sowie Profi-Sprecher Sebastian Prittwitz, vorgelesen. Das Buch erzählt über einen Papageien, der nicht einschlafen kann und beim Suchen des Ursprungs verhilft er manch einem anderen Tier, sich fürs Bett vorzubereiten…. In Kikeri – was? stellen die Tiere fest, dass der Neue in der Nachbarschaft ganz schön komisch redet. Die anderen Tiere verstehen kein Wort. Eine charmante Geschichte über Sprach-unterschiede und -verständnis. Gelesen wird das Buch von Sebastian Koth und Artem Shmatko in der Sprachvariante Deutsch – Ukrainisch.

Unter dem Motto „Laura liest“ hat die Volontärin Laura Seidl vom Hueber Verlag die Jugend-lektüre Einsatz für die Honigbiene für alle DaF-/DaZ-Lernenden eingelesen. Und darum geht es: Die Umwelt-AG der Max-Brenner-Schule tagt. Die Projektidee der Klasse 9A gewinnt die Abstimmung. Die Bienenflüsterer erhalten die Erlaubnis, die ungenutzte alte Weitsprunganlage der Schule in eine blühende Pflanzfläche umzuwandeln. Doch dann geschieht unvorhergesehenes…… Auch in diesem Jahr werden die Lesungen ab dem Bundesweiten Vorlesetag bis zum 31. Dezember 2023 digital zur Verfügung stehen. Somit haben die Kinder und Eltern die Möglichkeit auch über diesen Tag hinaus sich diese in Ruhe anzusehen und die Freude am Lesen in zweisprachigen Kinderbüchern sowie in der Jugendlektüre zu entdecken.

Sylvia Tobias, Geschäftsführerin Marketing & Vertrieb Hueber Verlag: „Wir unterstützen den Buchhandel mit den digitalen Streams für Marketingmaßnahmen in ihrem Onlineshop sehr gerne.“ Die Streams können als Link direkt in die eigenen Internetseiten eingebaut werden. Weitere Infos und die direkten Links dazu findet man auf der Buchhandelsseite unter www.hueber.de/handel.