Bewegung in den Rankings

Bücher und Autoren

Auf den Bestsellerlisten tummeln sich wieder viele Neueinsteiger. Hier kommt ein Überblick über einige der neuen Toptitel:

Patrick Rothfuss kehrt nach 9 Jahren in die Welt seiner „Königsmörder“-Chronik zurück: Mit seinem aktuellen Fantasy-Roman „Der Weg der Wünsche“ (Klett Cotta) punktet der US-Amerikaner auf Platz 16 der SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover Belletristik. Mit dem Buch präsentiert der Verlag die stark erweiterte Neufassung seiner Novelle „Der Blitzbaum“, die bisher nur in einer Anthologie vorlag. Klett Cotta bringt den Text überdies in einer Neuübersetzung auf den deutschsprachigen Markt.

Jan-Erik Fjell gehört in seinem Heimatland Norwegen zu den Königen im Krimi-Fach. Auch hierzulande hat er sich eine treue Leserschaft erobert. Sie verhilft seinem Roman „Dunkelhaus“ (Goldmann) zu einem Aufschlag auf Platz 17 in der Liste der meistverkauften Paperback-Belletristik-Titel. In Oslo steckt Kommissar Anton Brekke mitten in einer Mordermittlung, als ihn eine schreckliche Nachricht ereilt. Sein ehemaliger Mentor und Kollege Harald Uteng ist von seinem Hausboot gestürzt und ertrunken. Nur scheinbar ein tragischer Unfall, wie der Ermittler bald herausfindet.

Maike Voß wird von ihrem Verlag Heyne als „die deutsche Jennifer L. Armentrout“ angepriesen, die der Verlag ebenfalls im Programm hat. Dass Voß zielsicher den Nerv ihrer Leserinnen zu treffen vermag, beweist sie mit ihrem neuen Roman „Sirens. Das Glühen der Magie“, der als höchster Neueinsteiger auf Platz 12 auf der SPIEGEL-Bestsellerliste Paperback Belletristik aufscheint. Der Titel ist der Auftaktband eines Romantasy-Zweiteilers, der sich um ein magisches Familiengeheimnis rankt. Die Protagonistin fühlt sich nicht nur vom Wasser unwiderstehlich angezogen, sondern lernt auch noch einen charmanten Sirenen-Prinzen kennen.

Andreas Gminder und Peter Karasch haben bei Kosmos mit dem „Kosmos-Handbuch Pilze“ ein umfangreiches wie aufwendig aufbereitetes Kompendium über die interessanten Gewächse vorgelegt. Der kiloschwere 48-Euro-Band ist höchster Neueinsteiger auf Platz 4 der SPIEGEL-Ratgeber- Bestseller Natur & Garten. Das voluminöse Bestimmungs-Handbuch für Naturfreunde und Pilz-Sammler, die auf Nummer sicher gehen wollen, stellt auf 752 Seiten über 1.250 Arten vor, aufwendige Aquarell-Illustrationen von Erhard Ludwig zeigen dabei jede Art in den feinsten Details.

Bernhard Hennen setzt bei Heyne mit Verve seine „Schattenelfen“-Saga fort: Mit „Schattenelfen. Das Labyrinth der Nacht“ springt er aus dem Stand auf Platz 15 der SPIEGEL Bestsellerliste Paperback Belletristik. Der Fantasy-Roman ist der 4. Band der Reihe, die vom Kampf mächtiger Elfenfürstinnen erzählt. Der abschließende Roman „Der letzte Kampf“ ist für Februar 2024 angekündigt.

Denise Verst und Hendrik Verst zeigen in „Ich verspreche dir: Ich werde nicht sterben“ (Community Editions) wie eine niederschmetternde Diagnose das Leben einer Familie grundlegend verändert. Für das Ehepaar mit 5 Kindern bricht 2015 die Welt zusammen: Wegen einer autoimmunen Hepatitis braucht Hendrik dringend eine neue Leber. Nach quälendem Warten wird gerade noch rechtzeitig ein passendes Spenderorgan gefunden. Die Zeit des Bangens und Hoffens hat das Paar in einem Buch verarbeitet, das sich auf Platz 8 im SPIEGEL Ranking der Paperback-Sachbücher positioniert.

