So läuft das Rennen um die SPIEGEL-Jahresbestseller

Erste Zwischenbilanz zur Frankfurter Buchmesse: Bis Mitte Oktober war „Atlas – Die Geschichte von Pa Salt” das in diesem Jahr meistverkaufte Buch in Deutschland und hat damit eine gute Ausgangsposition für den Spitzenplatz in der SPIEGEL-Jahresbestsellerliste Hardcover Belletristik.

„Atlas“ ist der letzte Band von Lucinda Rileys Familiensaga „Die sieben Schwestern“. Vollendet wurde er nach Rileys Tod von deren ältestem Sohn Harry Whittaker auf Grundlage vieler Notizen und einiger fertiger Passagen. Der Roman war nach dem weltweiten Erscheinungstermin am 11. Mai wenig überraschend auch in Deutschland direkt auf Platz 1 der SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover Belletristik gesprungen. Allein in der ersten Verkaufswoche kam er hierzulande auf eine sechsstellige Verkaufszahl.

Auf den weiteren Plätzen des bisherigen Jahres-Rankings Hardcover Belletristik liegen deutschsprachige Autoren mit ihren aktuellen Titeln: „Zwischen Welten“ (Juli Zeh, Simon Urban) und „Melody“ (Martin Suter). Erfahrungsgemäß machen aber die Spitzentitel des Herbstes schnell Boden gut, u.a. Seriensieger Sebastian Fitzek, dessen neuer Thriller wie üblich erst im Laufe des Oktober erscheint („Die Einladung“, Droemer, ET: 25.10.2023).

In den weiteren Belletristik-Kategorien führen nach gut 10 Monaten diese Titel die Verkaufsrankings an:

Sachbuch: Ein gefallener Prinz und zwei Longseller

Im Ranking der meistverkauften Hardcover-Sachbücher liegt die Biografie von Prinz Harry, „Reserve“, vorn, die zum Jahresbeginn weltweit die Bestsellerlisten erklomm und hierzulande auch in der englischsprachigen Ausgabe gut nachgefragt war.

Dahinter folgt Dirk Oschmann mit seinem Buch „Der Osten: eine westdeutsche Erfindung“. Der Germanist, Literaturwissenschaftler und Publizist schreibt darin über eine Ost-Identität und Einflüsse von außen. Auf Platz 3 liegt aktuell „101 Essays, die dein Leben verändern werden” von Brianna Wiest. Der Lebensführungs-Titel ist bereits im März 2022 erschienen und hält sich seitdem in der Bestsellerliste – seit Juni 2022 ist er durchgehend in den Top 10 platziert.

An die Longseller in den anderen Sachbuch-Rankings kann Wiest aber noch lange nicht anknüpfen:

Paperback: „Das Kind in dir muss Heimat finden” von Stefanie Stahl ist 2015 erschienen, kommt aktuell auf 405 Wochen in der SPIEGEL-Bestsellerliste und stand bereits 6 Mal an der Spitze des SPIEGEL-Jahresbestsellerrankings in der Kategorie Paperback Sachbuch. Diesen Erfolgskurs hat der Titel 2023 bislang fortgesetzt und steht zum Zwischenstand im Oktober an der Spitze des Jahresbestseller-Rankings.

Taschenbuch: Übertroffen wird diese Bilanz noch von John Strelecky und seinem „Das Café am Rande der Welt", der in der aktuellen Jahresauswertung das Taschenbuch-Ranking anführt. Bereits 2007 erschienen, platzierte sich das Buch ab 2015 auf der SPIEGEL-Bestsellerliste, wo es aktuell auf 436 Wochen kommt – viele davon auf Platz 1. Entsprechend sieht auch die bisherige Jahresbestseller-Bilanz aus: 8 Mal in Folge Platz 1.