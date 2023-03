Warenhaus-Konzern Galeria soll weitere 52 Filialen schließen

Buchhandel, Einzelhandel, Handel

Bei der Warenhauskette Galeria kehrt keine Ruhe ein: Dem Gesamtbetriebsrat zufolge sollen jetzt in großer Zahl weitere Filialen schließen.

Von aktuell noch 129 Warenhäusern mit rund 17.400 Beschäftigten sollen 52 Filialen die Pforten schließen, teilte der Gesamtbetriebsrat der Galeria Karstadt Kaufhof mit, wie unter anderem der SPIEGEL und die Tagesschau berichten. Über 5000 Menschen drohe die Kündigung.

Die zur milliardenschweren Signa-Holding des österreichischen Investors Rene Benko gehörende Warenhauskette ist seit Jahren krisengeplagt. Vor 2 Jahren hatte Galeria Karstadt Kaufhof bereits im damaligen Insolvenzverfahren gut 40 von damals 172 Filialen geschlossen, wobei rund 5000 Mitarbeiter ihre Stellen verloren.

Als wichtiger Mieter in vielen deutschen Innenstädten reißt der Konzern damit auch Lücken und Leerstände in die Einzelhandelsstruktur. Auch der Filialist Hugendubel hat Shop-in-Shop-Flächen in einigen der Geschäfte.