Grundwissen zur Holzarbeit

Die Nachfrage nach Heimwerkerbedarf hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Auf dem Buchmarkt bieten die Verlage Ratgeber für viele Themengebiete. Welche Trends die Heimwerkerszene bestimmen, lässt sich an der Themenbestsellerliste Do it yourself ablesen.

Die Deutschen legen verstärkt selbst Hand an bei Arbeiten an Heim, Haus und Garten. Das gestiegene Interesse am Heimwerken spiegelt sich auch im Ranking der meistverkauften Bücher zum Thema DIY wider. Dabei lässt sich ein Schwerpunkt ausmachen: Bei der Mehrzahl der aktuell meistverkauften Do-it-yourself-Ratgeber handelt es sich um Bücher rund ums Werkeln mit Holz. Aktuell sind drei Titel neu ins Ranking eingestiegen:

Höchster Neueinsteiger auf Platz 7 ist „Das große Handbuch der Möbelrestaurierung“ von William Cook . Der bei Bassermann erschienene Titel zeigt anhand von Reparaturanleitungen, wie alte Möbel ausgebessert und aufbereitet werden können.

In „Das große Buch der Holzarbeiten" (Ullmann Medien) auf Platz 8 hat der Modelltischler und Dozent Chris Simpson sein Wissen zum Thema zusammengefasst.

Keith Rowleys bewährte Einführung in das Holzdrechseln, der „Grundkurs Drechseln" (Verlag Eugen Ulmer), liefert auf Platz 9 einen Einblick in den sicheren Umgang mit Werkstoff und Werkzeugen.

