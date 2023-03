Schweizer Eindrücke vom Wasserweg

Bücher und Autoren

Der Rhein ist eine der wichtigsten und verkehrsreichsten Wasserstraßen in Europa, dessen größter Teil in Deutschland liegt. Seine Quelle befindet sich jedoch in der Schweiz. Ihm nimmt sich nun der Schweizer Schriftsteller Franz Hohler in seinen literarischen Aufzeichnungen namens „Rheinaufwärts“ an. Darin erzählt er von seiner Wanderung vom Rheinfall in Schaffhausen bis zur Quelle am Tomasee und hält fest, was ihm begegnet: Campingplätze und Mückenschwärme, Autobahnbrücken und Vogelrufe, Historisches und Biographisches, Erinnertes wie Gegenwärtiges, Tragisches wie Komisches – und in Liechtenstein eine Abwasserreinigungsanlage, so heißt es im Klappentext des Buchs. Damit steigt er neu auf Platz 6 der Schweizer Belletristik-Bestsellerliste ein.

Zum 80. Geburtstag von Franz Hohler am 1. März erschienen diverse Medienberichte zum Autor, der auch als Liedermacher aktiv ist. Hohler gilt als einer der bedeutendsten Erzähler der Schweiz. Er hat zahlreiche Preise erhalten, unter anderem den Alice-Salomon-Preis und den Johann-Peter-Hebel-Preis. Sein Werk erscheint seit über 50 Jahren im zu Penguin Random House gehörenden Luchterhand Literaturverlag. In Deutschland schaffte es Hohler 2013 mit seinem Roman „Gleis 4“ auf die SPIEGEL-Bestsellerliste. Die höchste Platzierung war damals Platz 37.

