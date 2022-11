Viele Galeria-Häuser vor der Schließung

Handel, Markt

Der Warenhaus-Konzern Galeria hat erneut ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragt. Damit stehen erneut Filialschließungen an. Im Zuge einer Insolvenz 2020 hatte Galeria 40 Karstadt- bzw. Kaufhof-Filialen geschlossen.

Die „Immobilienzeitung“ hatte im Vorfeld analysiert, dass bei einem erneuten Insolvenz-Verfahren wohl nur bei 30 von 131 Filialen ein Weiterbetrieb außer Frage stehe: So würden die in 13 Städten bestehenden Doppelstandorte ebenso konsequent reduziert wie Stadtteillagen. In ersten Stellungnahmen nach dem Insolvenzantrag ist jetzt davon die Rede, dass ein Drittel, also ca. 45 Kaufhäuser schließen müssen.

Zwar haben Warenhäuser nicht mehr die frequenzbringende Magnetwirkung früherer Jahre, gleichwohl machen sich Schließungen allein wegen der Größe der Häuser negativ auf die lokale Einzelhandelslandschaft bemerkbar. Auch das Buchhandelsangebot wäre betroffen. In den meisten Galeria-Filialen hat Hugendubel Shop-in-Shops eingerichtet, die ein schlankes Buchangebot in Selbstbedienung vorhalten.