Gericht blockt Simon-&-Schuster-Übernahme durch PRH

Verlage

Ein US-Bezirksgericht hat die Entscheidung des US-Justizministeriums bestätigt, die Übernahme der Verlagsgruppe Simon & Schuster durch den Marktführer Penguin Random House (PRH) zu untersagen. Beide Gruppen gehören zuu den „Big 5“ im bereits stark konsolidierten US-Markt.

Die Regierung habe nachgewiesen, dass der geplante Zusammenschluss den Wettbewerb auf dem Markt der US-Veröffentlichungsrechte an potenziellen Topsellern erheblich einschränken könnte, heißt es in der Verfügung des US-District Court in Washington, D.C. Es geht also in diesem Kartellverfahren nicht um Auswirkungen für die Verbraucher, sondern um den Lizenzmarkt und Autorenhonorare.

Die Penguin Random House-Mutter Bertelsmann plant, im Eilverfahren Berufung gegen das Urteil einzulegen. Bertelsmann-CEO Thomas Rabe zufolge beruhen die Entscheidung der Wettbewerbsbehörde wie des Gerichts „auf falschen Grundannahmen, unter anderem auf einer unzutreffenden Marktdefinition. Ein Zusammenschluss wäre im Sinne des Wettbewerbs. Wir sind unverändert davon überzeugt, dass Bertelsmann und Penguin Random House für Simon & Schuster das beste kreative Zuhause wären – mit einer Vielfalt von Verlagen, die unabhängig voneinander unter einem Dach agieren könnten. Aus diesem Grund werden wir beim Berufungsgericht in D.C. einen Antrag auf eine Berufung einreichen.“

Die aktuelle Gerichtsanordnung erging gut zwei Monate nach dem Abschluss eines Blockbuster-Prozesses mit zahlreicher US-Branchenprominenz und Bestsellerautoren und fast 2 Jahre, nachdem die Bertelsmann die Übernahme-Absicht der Viacom-CBS-Tochter Simon & Schuster für satte 2,2 Mrd US-Dollar angekündigt hatte.