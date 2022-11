Selma Wels unterstützt Ullstein Buchverlage

Personalia

Selma Wels ist seit dem 15. Oktober als Senior-Referentin im Veranstaltungsteam der Ullstein Buchverlage tätig. Zusammen mit Marie-Isabelle Wagener und Juliane Buchar wird sie – neben der Konzeption und Durchführung von Buchpremieren, Lesungen und Lesereisen – auch für die strategische Entwicklung neuer Veranstaltungsformate zuständig sein.

Wels gründete und leitete von 2011-2020 den Berliner Binooki Verlag. Sie ist Mit-Initiatorin des Festivals „Wir sind hier – Festival für kulturelle Diversität“ im Literaturhaus Frankfurt am Main, das sie bis 2022 auch mitkuratierte, und der Veranstaltungsreihe „Riot Now!“, die in 2022/23 in Berlin umgesetzt wird. 2022 wurde sie in die Jury des Deutschen Buchpreises berufen.