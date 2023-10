Hugendubel baut in Ulm um

Buchhandel

Der Buchhandelsfilialist Hugendubel baut seine Filiale in Ulm ab dem 4. Oktober umfassend um. Die Filiale bleibe aber während er Arbeiten geöffnet, teilt das Unternehmen mit.

Die Renovierungsmaßnahmen werden in zwei Bauabschnitten im Oktober 2023 und im ersten Quartal 2024 in vollzogen. Hugendubel will in der Ulmer Filiale mit neuen Böden, Lounge-Möbeln und moderner Beleuchtung eine ganz neue Optik umsetzen. Die Filiale bleibt während der beiden Bauabschnitte geöffnet, so dass der Verkauf fortgeführt wird.

Zudem wird das hauseigene Café ab 23. Oktober mit neuem Konzept wieder geöffnet sein.

Nina Hugendubel, geschäftsführende Gesellschafterin Hugendubel: „Aufgrund der vermieterseitig initiierten räumlichen Änderungen der Fläche haben wir uns kreative Lösungen überlegt, wie wir das Geschäft in Ulm optimal umbauen und gleichermaßen weiterentwickeln können. Mit der Neugestaltung geben wir

unserer Filiale eine noch schönere Einkaufsatmosphäre, ein erweitertes Sortiment und verleihen ihr neuen Charme.“

Im Erdgeschoss wird sich zukünftig die Neuinszenierung der ‚Fantastischen Welten‘ und ein großer, neuer ‚English Books‘-Bereich finden; eine Sitzlounge soll dort zum Schmökern einladen. Die Renovierung des Erdgeschosses ist Teil der Maßnahmen im ersten Bauabschnitt, der bis Ende Oktober geplant ist. In dieser Zeit ist der Zugang zum ‚Hugendubel‘ rechts vom ursprünglichen Eingang zu finden. Um den Kunden den Weg zu erleichtern, werden Hugendubel-Mitarbeiter:innen die Kunden dort in Empfang nehmen und den Weg weisen.

Das Obergeschoss wird im Rahmen des zweiten Bauabschnitts Anfang 2024 umgebaut werden. Für den Lesenachwuchs von null bis zwölf Jahren wartet es nach Abschluss der Arbeiten mit einer neu designten und umfangreichen ‚Kinderwelt‘ auf. Angrenzend wird auch das Café zu finden sein. Auch dieses

erhält ein komplett neues Design, wird mit dieser Maßnahme im Geschäft neu positioniert und bietet ein erweitertes Sortiment an.

Die Filiale wird ab 4. Oktober von Montag bis Samstag von 10.00 bis 19 Uhr geöffnet sein.