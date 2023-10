Tschechien wird Gastland der Frankfurter Buchmesse 2026

Veranstaltung

Der Ehrengast der Frankfurter Buchmesse 2026 steht fest: Tschechien wird das Gastland der 78. Buchmesse (07.-11. Oktober 2026) sein. Bei einem Festakt in Tschechiens Hauptstadt Prag unterzeichneten heute Buchmesse-Direktor Juergen Boos und Tschechiens Kulturminister Martin Baxa den offiziellen Ehrengast-Vertrag.



Juergen Boos, Direktor der Frankfurter Buchmesse: „Ich freue mich sehr, dass Tschechien 2026 das Gastland der Frankfurter Buchmesse wird. Besonders auch über das Motto des Auftritts: Czechia – a country on the coast. Das ist eine maritime Beschreibung für ein mitteleuropäisches Land mit Binnenlage. Das fällt auf, das regt unsere Fantasie an – weit über das literarische Motiv vom Böhmen am Meer hinaus. Wir freuen uns auch auf ein Ehrengast-Programm mit tschechischer Gegenwartsliteratur, für die u.a. Autor*innen wie Radka Denemarková, Jáchym Topol und Kateřina Tučková stehen. Daneben wird die kulturelle und literarische Perspektive eines Landes mitten in Mitteleuropa Thema des Programms sein.“

„Die Präsentation der Tschechischen Republik auf dieser Messe ist eine großartige Chance für die tschechische Buchbranche und den gesamten Kultursektor. Es handelt sich nicht nur um eine Chance, der Welt die hohe Qualität der tschechischen Literatur zu präsentieren, sondern auch um eine Investition in die Zukunft“, so der tschechische Kulturminister Martin Baxa.

Bereits auf der diesjährigen Frankfurter Buchmesse (18.-22. Oktober) wird Tschechien mit 23 Verlagen und einem eigenen Programm vertreten sein. Es beinhaltet u.a. Titel der Reihe “Die schönsten Bücher 2022“, neue Werke zeitgenössischer tschechischer Prosa, Lyrik, Comics sowie Kinder- und Jugendliteratur

Ehrengast 2023: Slowenien

Ehrengast der diesjährigen Frankfurter Buchmesse (18.-22. Oktober 2023) ist Slowenien. Das Spektrum der bisherigen Gäste reicht von Neuseeland über Norwegen, Litauen, Brasilien, Flandern und den Niederlanden zu Indien und Indonesien. 2022 präsentierte sich Spanien als Ehrengast; Italien wird 2024 in Frankfurt erwartet und 2025 sind die Philippinen erstmals Ehrengast.