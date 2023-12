Das ist der neue Vorstand des Selfpublisher-Verbandes

Selfpublishing

Der Selfpublisher-Verband hat in seiner Mitgliederversammlung am 2. Dezember 2023 seinen neuen Vorstand gewählt. Außerdem zog der bisherige Vorstand im Rückblick auf 2023 eine positive Bilanz: Neben vielen erfolgreichen Projekten wuchs die Mitgliederzahl fast 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Damit zählt der Selfpublisher-Verband, der größte deutschsprachige Interessenverband für Selfpublisher, über 1550 Mitglieder. Dies entspreche dem aktuellen Trend der Branche, die immer mehr Interesse an verlagsunabhängigen Veröffentlichungen zeige, wie der Verband formuliert. Nicht zuletzt waren in den SPIEGEL-Bestsellerlisten im vergangenen Jahr gleich mehrere Autorinnen aus dem Selbstverlag vertreten.

Dieser Entwicklung des sich stetig professionalisierenden Selfpublishings folgend, hat der Selfpublisher-Verband im Frühjahr 2023 ein neues Design sowie eine neue Website präsentiert. Weitere öffentlichkeitswirksame Projekte wie die beiden erfolgreichen großen Buchmessen in Leipzig und Frankfurt sowie die erneute Auslobung des Selfpublishing-Buchpreises hat der Verband ebenfalls in 2023 geleistet.

Im Rahmen der Mitgliederversammlung wurden den Mitgliedern am vergangenen Samstag nicht nur diese Erfolge und die Ausblicke für das kommende Jahr präsentiert, sondern es wurden auch Wahlen abgehalten.

Die Wahlen

Benjamin Spang verlässt den Vorstand, seine Nachfolge als Beisitzer wird von Dirk Osygus übernommen. Erste Vorsitzende Tamara Leonhard, zweite Vorsitzende Sissi Steuerwald, Schatzmeisterin Melissa Ratsch und Geschäftsführer Andreas Bertling wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Als Beirat unterstützen den Vorstand künftig: Matthias Matting, Vera Nentwich, Hans-Peter Roentgen, Andrea Becker und Christien Marie Wach. In der Ethikkommission sitzen: Helmut Barz, Brigitte van Hattem und Juri Pavlovic.

„Gerade geht mein drittes Jahr im Vorstand, davon das zweite als Vorstandsvorsitzende, zu Ende. In dieser Zeit ist viel in der Branche passiert”, sagt die erste Vorsitzende Tamara Leonhard. „Sicher erwarten uns auch im neuen Jahr wieder wichtige Projekte, spannende Kontakte und so manche Herausforderung. Ich freue mich, diese in Angriff zu nehmen und bedanke mich für das erneute Vertrauen, das die Mitglieder dafür in meine Vorstandskolleg:innen und mich setzen.”

Das Ziel des gesamten Vorstandsteams werde es auch in 2024 sein, die Interessen und Rechte der deutschsprachigen, unabhängigen Autorinnen und Autoren weiterhin zu vertreten. Besonders auf die Verleihung des Selfpublishing-Buchpreises auf der Leipziger Buchmesse freut sich der Verband. Der Selfpublishing-Buchpreis wird mit insgesamt 30.000 Euro prämiert und gehört damit zu den höchstdotierten Literaturpreisen Deutschlands.