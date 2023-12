Hugendubel eröffnet am Potsdamer Platz in Berlin neu

Handel

Hugendubel investiert in sein Filialnetz und eröffnet ein neues Geschäft im Herzen Berlins. Der Omnichannel-Buchhändler hat einen Vertrag für eine Fläche von 330 qm im Shoppingcenter „The Playce“ am Potsdamer Platz unterzeichnet.

Die Eröffnung der neuen Filiale erfolgt voraussichtlich im März 2024 und soll dank der Lage im „The Playce“ eine optimale Erreichbarkeit bieten.

Der neue Hugendubel-Standort werde ein modernes Ambiente bieten und neben dem bekannten Sortiment an Büchern und Geschenkartikeln auch Sitzecken zum Schmökern und Verweilen bieten.

„Wir freuen uns außerordentlich, dass Hugendubel seine Präsenz in Berlin um eine Location am Potsdamer Platz erweitert. Damit kommen im The Playce nun auch Literaturfans voll auf ihre Kosten“, so Karl L. Wambach, Executive Vice President Europe von Brookfield Properties und Asset Manager des Quartiers Potsdamer Platz.

„Der Potsdamer Platz ist ein besonderer und geschichtsträchtiger Ort mitten in Berlin. Er ist bunt, voller Kultur, Tradition und innovativ – ebenso wie Hugendubel. Wir freuen uns daher sehr, dass unsere neue Berliner Filiale genau dort angesiedelt sein wird. The Playce steht für ein erstklassiges Einkaufserlebnis, dessen Retailtainment Konzept eine große Anziehungskraft für Berliner und Touristen hat“, formuliert Nina Hugendubel, geschäftsführende Gesellschafterin Hugendubel, hinzu.

In Berlin unterhält Hugendubel nach eigerner Auskunft aktuell 10 Filialen.