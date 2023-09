Hugendubel erschafft neue Lesewelt für Kinder

Handel, Leseförderung

Hugendubel will die Leseliebe bei Kindern fördern und intensiviert daher nun sein Engagement in diesem Bereich. Gelauncht wird jetzt ein Kindermagazin, das Instagram-Profil @hugendubel_kids und ein modernisiertes Design in den Filialen und im Web-Shop. Bei der Ansprache von Eltern und Kindern berücksichtigt der Buchhandelsfilialist auch die im Mai 2023 veröffentlichten Ergebnisse der IGLU-Studie zur abnehmenden Lesekompetenz.

Das Magazin „Die Welt der Kinder“ wurde neu konzipiert und enthält auf 70 Seiten redaktionelle Artikel, Interviews mit Autorinnen und Autoren sowie weiteren prominenten Persönlichkeiten und diverse Gastbeiträge zu Themen, die Kinder beschäftigen. Aber auch für Kinder, die die Artikel selbst noch nicht lesen, gibt es Angebote: Das Magazine enthält außerdem Witze, Rätsel, Quizfragen und „Lifehacks“.

In der ersten Ausgabe erwartet Leserinnen und Leser, in diesem Fall wohl überwiegend die Eltern, u.a. ein Interview mit Bestseller-Autorin Nora Imlau zum Thema „Gefühlsstarke Kinder“, ein Gastbeitrag der Stiftung Lesen, die Rubrik „3 Fragen“, an der sich Max Mutzke, Annika Preil und Thomas Brezina beteiligt haben, sowie das Hugendubel-Freundschaftsbuch mit einem ersten Eintrag von Autor Ingo Siegner. Die Ausgabe enthält außerdem diverse Lesetipps für Kinder im Alter von 0 bis 12 Jahren. Die erste Ausgabe ist seit dem 13. September in allen Hugendubel-Filialen gratis zu erhalten. Das Magazin soll künftig zweimal jährlich im Frühling und im Herbst erscheinen.

„Der Buchhandel kann die Leseförderung aktiv und für die Zielgruppe anschaulich aufbereiten und mitgestalten. Vor Ort, im neuen Magazin und digital haben wir eine noch leichter zugängliche ‚Welt der Kinder‘ geschaffen. Sie soll den fröhlichen Zugang zum Lesen stützen, denn wer lernt, dass Lesen Spaß macht, entwickelt ganz zwanglos eine Leseliebe und bleibt auch in seiner späteren Entwicklung dem Buch treu“, erklärt Nina Hugendubel, geschäftsführende Gesellschafterin.