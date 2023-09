Das sind Deutschlands schönste Regionalbücher 2023

Aus den Unternehmen

Deutschlands schönste Regionalbücher 2023: Das ist die Shortlist

Preisverleihung mit öffentlicher Jurysitzung am 19. Oktober auf der Frankfurter Buchmesse / Fünfzehn Titel aus knapp 90 Einreichungen in drei Kategorien nominiert

Mit dem Rad, literarisch oder kulinarisch: Deutschlands Regionen lassen sich auf unterschiedliche Arten entdecken. So vielfältig wie die Regionen selbst sind auch die fünfzehn Bücher der Shortlist für den Preis „Deutschlands schönstes Regionalbuch“. Die Interessengruppe (IG) Regionalia des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels und die Stiftung Buchkunst ehren in diesem Jahr jeweils einen Titel aus den Kategorien Literatur/Belletristik, Sachbuch/Ratgeber und Touristische Entdeckung. Bei der öffentlichen Jurysitzung mit anschließender Preisverleihung auf der Frankfurter Buchmesse am 19. Oktober um 16 Uhr am Stand der Stiftung Buchkunst (3.1 K97) diskutiert die Jury die Titel vor dem Publikum. Carolin Blöink, interimistische Leitung der Stiftung Buchkunst, moderiert die Veranstaltung.

Die nominierten Titel der Shortlist in den jeweiligen Kategorien sind:

Literatur/Belletristik:

Sachbuch/Ratgeber:

Touristische Entdeckung:

Mit dem Preis „Deutschlands schönstes Regionalbuch“ zeichnen die IG Regionalia des Börsenvereins und die Stiftung Buchkunst Bücher aus, die einen regionalen Bezug haben und durch ihre Gestaltung, Bindung, Typographie und Gesamtkonzeption besonders herausragen und gute Absatzzahlen im Buchhandel vor Ort versprechen.

Der Jury für Deutschlands schönstes Regionalbuch 2023 gehören an:

Victor Balko (Grafikdesigner), Matthias Becher (Arnold’sche Verlagsanstalt – Vorjahressieger), Antje Birkholz (Fischer Kinder- und Jugendbuch), Dr. Jürgen Kron (Droste Verlag) und Antonia Stock (Buchhandlung Libra).

Weitere Informationen unter www.boersenverein.de/deutschlands-schoenstes-regionalbuch.

Frankfurt am Main, 14. September 2023