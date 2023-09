Vom Überleben in der Natur

Bücher und Autoren

Erlebnistouren in der Natur sind angesagt: Als Kontrastprogramm zum Arbeitsalltag schnüren viele Menschen die Wanderschuhe und suchen das Abenteuer im Freien. Die Verlage führen viele Titel zum Thema für Aktionstische in ihren Programmen.

Im Ranking Outdoor & Abenteuer finden sich zahlreiche Bücher, die sich dem Überleben in der freien Natur widmen. Spitzenreiter ist „Essbare Wildpflanzen“ von Ronald Spiegelberger und Steffen Fleischhauer (AT Verlag). Sie stellen 50 der beliebtesten essbaren Gewächse und ihre giftigen Doppelgänger vor. Auch „Kann ich das essen oder bringt es mich um?“ von Katrin und Frank Hecker (Kosmos, Platz 2) bietet Tipps für das risikofreie Kochen am Lagerfeuer oder über dem Gasbrenner.

Survival-Tipps für Globetrotter, die es in die entferntesten Winkel der Erde zieht, bietet „Wie Navy Seals dem Tod entrinnen“ (Riva). Vorgestellt werden die 100 wichtigsten Überlebensstrategien der Eliteeinheit der US-Navy, die für ihre verdeckten Operationen berühmt ist.

Hier geht es zu den Themenbestsellern.