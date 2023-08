Treiber für den Umsatz

Bücher und Autoren

Auf den SPIEGEL-Bestsellerlisten scheinen viele Neuerscheinungen auf, die im Buchhandel für Dynamik sorgen. Hier kommt eine Auswahl:

Karin Smirnoff zählt in Schweden zu den bekanntesten Autorinnen, hat bislang aber keine Kriminalromane geschrieben. Mit ihrem ersten Anlauf gelingt ihr im Spannungsfach gleich der große Wurf: „Verderben“, vorgelegt von Heyne, scheint auf Platz 5 der SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover Belletristik auf. Das Buch ist der Auftakt von drei Fortsetzungsbänden, mit denen Smirnoff die weltweit erfolgreiche „Millennium“-Reihe des 2004 gestorbenen Bestsellerautors Stieg Larsson fortschreibt.

Elena Fischer ist mit ihrem neuen Roman „Paradise Garden“ (Diogenes) für den Deutschen Buchpreis 2023 nominiert. Sie erzählt die Geschichte der 14-jährigen Billie, die in einer Hochhaussiedlung lebt. Am Monatsende reicht das Geld nur für Nudeln mit Ketchup, doch ihre Mutter Marika bringt mit Fantasie und einem großen Herzen Billies Welt zum Leuchten. Dann reist unerwünscht die Großmutter aus Ungarn an, und Billie verliert viel mehr als nur den bunten Alltag mit ihrer Mutter. Der Titel punktet auf dem 9. Rang der meistverkauften Belletristik-Hardcover.

Wladimir Kaminer, in Moskau geboren und seit 1990 Wahl-Berliner, hat sich die Frage vorgenommen, was „Familienalltag und Weltuntergang, globale Krisen und Mutters Kreuzworträtsel, Putin und die Pilzsaison“ gemeinsam haben. Seine Antwort, eine zentrale These in seinem aktuellen Titel „Frühstück am Rande der Apokalypse“ (Goldmann): „Sie existieren gleichzeitig und schaffen damit eine Normalität, die vielen nicht ganz normal erscheint. Und doch haben wir uns irgendwie darin eingerichtet.“ Der Chronist und Bestsellerautor landet mit seinen humoristischen Betrachtungen der chaotischen Weltlage auf Platz 11 der Belletristik-Hardcover.

Rafik Schami hat für seine Bücher viele Auszeichnungen bekommen. In seinem aktuellen Werk „Wenn du erzählst, erblüht die Wüste“, bei den Belletristik-Hardcovern auf Platz 18 eingestiegen, entfaltet er die Geschichte des Königs Salih. Nachdem die Königin bei einem Attentat stirbt, versinkt die einzige Tochter in tiefe Melancholie. Als ein Kaffeehauserzähler von ihrer Krankheit erfährt, beschließt er, die Prinzessin zu heilen. Allabendlich versammelt er erzählfreudige Menschen im Palast, um die junge Frau durch die schönsten Geschichten ins Leben zurückzuholen. Nachzulesen bei Hanser.

David Goggins hatte eine albtraumhafte Kindheit. Er wuchs in extremer Armut auf und körperliche Misshandlungen waren alltäglich. Durch enorme Selbstdisziplin, mentale Stärke und harte Arbeit wurde er ein Vorzeigesoldat der US-Armee und ein Top-Ausdauersportler. Wie er diese Leistungen zustande brachte, beschreibt er in seinem Buch „Can’t hurt me“, publiziert bei Riva. Das Buch belegt als höchster Neueinsteiger Platz 3 auf der Bestsellerliste Hardcover Sachbuch.

Ana Huang weiß, was ihre Leserinnen lieben: Ihre New-Adult-Romane mischt sie mit einer Rezeptur aus düsteren und heiteren Elementen, wobei es stets ein Happy End gibt. Bei Lyx liegt jetzt ihr jüngster Titel „Twisted Lies“ vor, Band 4 und Abschlussband der „Twisted“-Reihe. Die Protagonistin Stella Alonso gerät in die Arme eines CEOs mit dunklen Seiten. Die „Fake-Relationship-Romance“ positioniert sich aus dem Stand auf Platz 3 der meistverkauften Paperback-Belletristik-Titel.

Hier geht es zu den aktuellen Bestsellerlisten