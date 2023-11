Navid Kermani erhält den Thomas-Mann-Preis 2024

Bücher und Autoren, Veranstaltung

Der deutsch-iranische Schriftsteller Navid Kermani erhält den mit 25.000 Euro dotierten Thomas-Mann-Preis 2024. Dies wurde am Donnerstagabend durch Lübecks Kultursenatorin Monika Frank bei einer Veranstaltung des Günter-Grass-Hauses mit Navid Kermani in Lübeck verkündet.

In der Mitteilung heißt es: „Den Thomas-Mann-Preis erhält er für sein erzählerisches und essayistisches Werk, das mit analytischer Brillanz und mitfühlender Anteilnahme Zeitgenossenschaft auf eine Ebene gehoben hat, die in der Gegenwartsliteratur ihresgleichen sucht.“ Kermani wurde in der Vergangenheit mehrfach ausgezeichnet und war u.a. Friedenspreisträger des Deutschen Buchhandels 2015.

In Deutschland erscheinen seine Bücher bei den Hanser Literaturverlagen, zuletzt der Roman „Das Alphabet bis S“.

Die Verleihung des Preises durch den Bürgermeister der Hansestadt Lübeck und den Präsidenten der Bayerischen Akademie der Schönen Künste findet am 27. September 2024 um 19 Uhr im Stadttheater Lübeck statt, parallel zur Thomas-Mann-Tagung der Deutschen Thomas-Mann-Gesellschaft im großen Zauberberg-Jubiläumsjahr. Die Laudatio hält der Autor und literarische Übersetzer Wolfgang Matz.

Der „Thomas-Mann-Preis der Hansestadt Lübeck und der Bayerischen Akademie der Schönen Künste“ wird seit 2010 im jährlichen Wechsel in Lübeck und München verliehen. Er ist hervorgegangen aus dem „Thomas-Mann-Preis der Hansestadt Lübeck“ und dem „Großen Literaturpreis“ der Bayerischen Akademie der Schönen Künste. Die Entscheidung trifft eine siebenköpfige Jury, in welche die Akademie und die Hansestadt jeweils drei Mitglieder entsenden, unter einem gemeinsam bestimmten Vorsitz.

