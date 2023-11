Victoria Salley übernimmt Programmleitung bei Knesebeck

Personalia

Im Münchener Knesebeck Verlag gibt es zwei personelle Änderungen: Seit November hat Victoria Salley (Foto rechts) das Steuer des Erwachsenenprogramms beim Münchner Knesebeck Verlag übernommen. Die studierte Kunsthistorikerin blickt auf eine langjährige Erfahrung als Programmleitung in verschiedenen Verlagen zurück, darunter Prestel, Christian und Busse Seewald. Zuletzt beriet sie Verlage und Bildungseinrichtungen bei der Entwicklung von Projekten und in strategischen Fragen.

Victoria Salley folgt auf Hans Peter Buohler, der den Verlag im Sommer verlassen hat. „Wir schätzen uns überaus glücklich, mit Victoria Salley eine so versierte und passionierte Programmmacherin bei uns an Bord zu wissen. Mit ihrer vielfältigen Erfahrung im Markt und ihrem Gespür für Themen und Trends wird sie das Programm bei Knesebeck gemeinsam mit ihrem Team ausgezeichnet voranbringen und neue Akzente setzen“, so Verlegerin Antonia Bürger über die Zusammenarbeit.

Zugleich übernimmt Ellen Venzmer (Foto links) die stellvertretende Programmleitung. Sie ist seit zwei Jahren als Lektorin für das Haus tätig. Zuvor war sie bei dtv und Heyne im Sachbuchlektorat.

„Ellen Venzmer zeichnet sich durch ihre große Expertise und exzellente Marktkenntnis im Sachbuchbereich aus. Mit ihrem Gespür für Autor:innen und zeitgemäße Themen bereichert sie das Haus genauso wie mit ihrem Teamgeist. Ich bin mir sicher, dass wir mit der Besetzung durch die beiden Kolleginnen die richtigen Weichen für eine erfolgreiche Zukunft des Erwachsenenprogramms gestellt haben“, so Bürger.