Gabriele Krone-Schmalz findet neue Heimat im Westend Verlag

Umzug in Frankfurt: Gerade erst hat der Westend Verlag neue Räume in Neu-Isenburg (direkt vor den Toren Frankfurts) bezogen, nun meldet der Verlag auch einen Neuzugang an anderer Stelle: Der Verlag übernimmt die beiden Bücher „Russland verstehen?“ und „Eiszeit“ von Gabriele Krone-Schmalz in sein Sachbuchprogramm und bringt beide Spiegel-Bestseller als erweiterte Neuausgaben heraus.

„Russland verstehen“ (damals noch ohne Fragezeichen) war ursprünglich im Februar 2015 bei C.H. Beck erschienen und hatte sich 76 Wochen auf den Top-Plätzen in der SPIEGEL-Bestsellerlisten gehalten. Im Februar 2022 erschien eine Neuauflage, die aber nicht zu einem nachhaltig neuen Verkauf führte.

„Eiszeit“ war 2017 erschienen, erreichte zwischenzeitlich Platz 1 der Bestsellerlisten und wurde ebenfalls bei C.H. Beck neu aufgelegt.

Beide Titel waren zuletzt nicht mehr lieferbar, dafür war aber Krone-Schmalz selbst in den Fokus mancher öffentlicher Kritik geraten, nachdem sie Verständnis für die russische Politik geäußert hatte und das Vorgehen des Westens im Konflikt in Frage gestellt hatte.

Westend-Verleger Markus J. Karsten: „Dass wichtige Bücher einer hochverdienten und erfahrenen Journalistin wie Gabriele Krone-Schmalz derzeit nicht lieferbar sind und deren wissensgesättigte Inhalte nicht in die öffentliche Diskussion gelangen, ist nicht gut für die Demokratie. Daher füllen wir diese Lücke.“ Die vielfach ausgezeichnete, ehemalige ARD-Korrespondentin in Moskau kennt das Land wie wenige andere und ist eine Stimme, die in dem russlandpolitischen Dialog nicht fehlen dürfe. „Wir finden es sehr bedenklich, wenn unbequeme Stimmen aus den politischen Diskursen verbannt werden sollen“, so Karsten.

Die Neuausgabe von „Russland verstehen?“ erscheint am kommenden Montag, den 4. September, mit einer aktuellen, einordnenden Einleitung, Anfang Oktober folgt dann die Neuausgabe von „Eiszeit“. Gabriele Krone-Schmalz dazu, dass ihre Bücher dann wieder regulär im Buchhandel erhältlich sind: „Auf meinen Veranstaltungen gibt es eine rege Nachfrage nach diesen Titeln, da das Bedürfnis nach Informationen rund um diesen Krieg enorm ist.“