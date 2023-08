Jagen im Wald und am Wasser

Bücher und Autoren, Markt, Verlage

Ausflug in den Special-Interest-Bereich: Literatur zu Jagen und Angeln ist vor allem geprägt durch praktische Grundlagenwerke, Bestimmungs­bücher und prüfungsrelevantes Wissen. Für beide Zielgruppen bieten die Verlage zusammen mit ihren oft langjährig aktiven Autoren und Experten vielfältige Lektüre.

Ein Blick auf die aktuellen Themenbestseller der Kategorie Angeln & Jagen zeigt, dass besonders jene Bücher gefragt sind, die auf die Prüfungen für den Angel- oder den Jagdschein vorbereiten. Im Revier dieser Titel sind die Naturratgeber-Spezialisten BLV (gehört zu Gräfe und Unzer) und Kosmos dominant vertreten.

Mit „Fischerprüfung“ von Alexander Kölbing und Hans Eiber hat BLV ein Standardwerk im Programm, das an der Spitze des aktuellen Themenbestseller-Rankings liegt. Kölbing ist promovierter Fischereibiologe, der als öffentlich beeidigter Sachverständiger für Fischerei gearbeitet hat und 30 Jahre für das bayerische Fernsehen tätig war. Sein Co-Autor Eiber leitet Vorbereitungskurse für die Fischereiprüfung und ist Autor diverser Special-Interest-Zeitschriften für Angler. Er ist auch mit den Titeln „50 Angelfische und wie man sie fängt“ (Rang 3) und „Das Praxisbuch für junge Angler“ (5) auf der Themenbestsellerliste vertreten.

„Grundwissen Jägerprüfung“ von Siegfried Seibt (Platz 2, Kosmos) ist dagegen bei den Büchern zum Thema Jagd ein Dauerbrenner, mit dem sich bereits viele Jungjäger auf den Jagdschein vorbereitet haben. Kosmos hat den Titel im vergangenen Jahr aktualisiert in neuer Gestaltung und ergänzt um zahlreiche Abbildungen vorgelegt. Der Autor ist seit vielen Jahrzehnten hauptberuflich in der Jungjägerausbildung und in der jagdlichen Weiterbildung aktiv. Im Kosmos-Buchprogramm bietet er diverse Lernmaterialien in Form von Büchern und digitalen Medien an.

