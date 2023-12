Linda Schleif übernimmt die Kommunikation im Brandstätter Verlag

Aus den Unternehmen, Personalia

Der Brandstätter Verlag in Wien freut sich über die Neubesetzung der Pressestelle: die Berlinerin Linda Schleif studierte Publizistik und Kommunikationswissenschaft in Hamburg und Wien. Nach Stationen bei Montblanc und Siemens in der internen Kommunikation ist sie ihrer Liebe zum Verlagswesen und Wien gefolgt und bei Brandstätter angekommen.

Vertriebsleiterin Friederike Harr über den Neuzugang: „Lindas vielfältige Erfahrungen und ihre Leidenschaft für die Welt der Medien machen sie zu einer wertvollen Unterstützung für unser Team. Wir freuen uns über frischen Wind, neue Perspektiven und einen Blick über den Tellerrand.“

Brandstätter steht für innovative Formate in den Bereichen Kultur und Genießen und hat sich im letzten Jahrzehnt erfolgreich im Sachbuch-Segment positioniert. Ziel ist es, diesen Erfolg und die Wahrnehmung on- und offline weiter auszubauen.