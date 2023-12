Karibu steigt ins Jugendbuch ein

Verlage

Der zur Edel Verlagsgruppe gehörende Kinderbuchverlag Karibu startet im Frühjahr 2024 ein Jugendbuch-Segment. Ziel sei es, die Position im Kinder- und Jugendbuchmarkt weiter auszubauen, heißt es vom Verlag.

Den Anfang im neuen Jugendbuchprogramm von Karibu macht „Infinity Alchemist“ von Kacen Callender mit einer Mischung aus Romantasy und Dark Academia. Genre- und zielgruppentypisch wird der Titel mit Farbschnitt in limitierter Auflage ausgeliefert, wie man es zuletzt häufig im Markt gesehen hat. Im Herbst 2024 sollen dann drei weitere Titel folgen.

„Der Jugendbuchmarkt ist so spannend und erfolgreich wie lange nicht mehr. Unser Ziel ist es, innovative Erzählstimmen, moderne Themen und beste Unterhaltung zu vereinen und so ein eigenständiges Profil zu entwickeln. Dabei stehen die Bedürfnisse der Jugendlichen hinsichtlich Themenauswahl, Leseinteressen und hochwertiger Ausstattung im Fokus“, sagt Karibu-Verlagsleiterin Christine Lederer. Demnach sollen sowohl die aktuell gefragten Genres Fantasy und Romance bedient, als auch „wichtige Themen der Gegenwart“ verhandelt werden.

Das Label Karibu ist noch jung: 2016 gegründet, hatte Edel sein Programm für die junge Zielgruppe zunächst als Edel Kids Books aufgebaut. In diesem Jahr erfolgte dann die Umbenennung in Karibu. Hintergrund war, dass sich im Laufe der Jahre die ursprünglich angedachte inhaltliche Anlehnung an die Homeentertainment-Einheit Edel Kids zunehmend gelöst hatte. „Der neue Verlagsname Karibu soll diese Eigenständigkeit nun dokumentieren“, erklärte Edel Verlagsgruppen-Geschäftsführer Jürgen Brandt zur Umbenennung im Frühjahr 2023.