Demografischer Wandel und Technologie-Herausforderungen

Der demografische Wandel bleibt nach Einschätzung von Verlagen das wichtigste Zukunftsthema. Das besagt eine Studie zu den „Verlagstrends 2023” des Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmens KPMG (Kooperationspartner: MVFP Medienverband der freien Presse), für die im Frühjahr 117 Verlage aus Deutschland befragt wurden.

Hinter der großen Herausforderung des demografischen Wandels habe es in den vergangenen drei Jahren jedoch teils deutliche Bedeutungsverschiebungen bei solchen „Megatrends” gegeben, die das Geschäft beeinflussen. Demnach haben sich die Technologie-getriebenen Bereiche Automatisierung/KI und Cyber Security durch die jüngsten Entwicklungen endgültig zu sehr wichtigen Themen entwickelt. Auch die Geopolitik hat zuletzt stark an Bedeutung gewonnen. Welche Bereiche konkret abgefragt wurden und wie sie von den teilnehmenden Verlagen eingeschätzt werden, zeigt die folgende Grafik:

Im Bereich der Nachhaltigkeit sagt knapp die Häfte der befragten Verlage von sich selbst, bereits eine klare Nachhaltigkeitsstrategie zu haben. Der Aufbau eines systematischen Nachhaltigkeitsmanagements stehe in der Verlagsbranche allerdings noch am Anfang, heißt es in der KPMG-Studie. Nur wenige Verlage hätten Nachhaltigkeit in ihrer Unternehmenssteuerung und Organisationsstruktur verankert, bei den meisten gebe es oft noch informelle Regeln. Die Verlage fingen jedoch an, Ziele und Kennzahlen zu entwickeln, an denen sie ihr Handeln ausrichten und messen können. Speziell bei der Nachhaltigkeits-Berichterstattung hängt der Stand – wie zu erwarten war – stark davon ab, ob ein Verlag gesetztlich zu einer ESG-Berichterstattung verpflichtet ist.

Strategische Schwerpunkte: Prozesse und Innovationsfähigkeit weiterhin ganz vorn

Die strategischen Schwerpunkte der Verlage spiegeln die Einschätzung der Zukunftsthemen wider, wobei ganz oben weiterhin die Optimierung von Prozessen und eine Verbesserung der Innovationsfähigkeit stehen. Stark an Relevanz gewonnen haben in den vergangenen Jahren das Thema Personal sowie Technologiefragen.

Die komplette Studie zu den Verlagstrends 2023 ist hier bei KPMG verfügbar.