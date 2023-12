Atmosphärischer Frequenzbringer

Handel

Kundinnen und Kunden mit einem heimeligen Publikumsmagneten anlocken: Wie das geht, macht die Buchhandlung Bücherträume in Mülheim an der Ruhr vor. Ein festlich dekoriertes „Weihnachtszimmer“ lädt die Gäste seit dem 13. November zum Stöbern ein. Dafür wurde der Veranstaltungsraum der Buchhandlung in einen adventlichen Basar mit Büchern und anderen Geschenkartikeln verwandelt.

Geführt wird das Geschäft von Petra Büse-Leringer (60) und ihrer Tochter Nora Leringer (28), seit 2022 Mitinhaberin der Buchhandlung. Von ihr stammt auch die Idee, den Veranstaltungsraum in der Adventszeit in das „Weihnachtszimmer“ zu verwandeln. „Das Angebot kommt beim Publikum sehr gut an. Die Aktion hat sich als echter Frequenzbringer entpuppt“, freut sich Petra Büse-Leringer. Folgende Komponenten machen das „Weihnachtszimmer“ zu einem umsatzfördernden Projekt:

Neben Büchern stehen auch Nonbook-Geschenkartikel zum Verkauf, die auf den Tischen als Blickfänge inszeniert werden.Ausgewählte Speisen und „der ein oder andere Verdauungsschnaps für das ausgedehnte Festtagsessen“ werden ebenfalls angeboten.

Flankiert wird die „Weihnachtszimmer“-Aktion von einem besonderen Veranstaltungsprogramm zur Weihnachtszeit. Die Bücherträume-Truppe hat dabei zum Beispiel zu einem „Empfehlungsabend der besonderen Art“ mit Punsch, Keksen und Weihnachtsliedern eingeladen.

Verlängerte Öffnungszeiten mit exklusivem Zutritt für Kunden, die sich vorher dafür angemeldet haben sowie ein Bingo-Abend gehören ebenfalls zum Konzept.

Im Rahmen der Aktion „Weihnachten im Karton“ können die Kunden der Buchhandlung überdies Geschenkpakete für Menschen aus Mülheim an der Ruhr spenden, die in Not geraten sind.

Für die beiden Inhaberinnen der Buchhandlung hat sich der Aufwand auf „jeden Fall gelohnt“, wie Petra Büse-Leringer sagt. „Die Gäste kommen auch, weil sie in unserer Buchhandlung entspannter nach Geschenkideen suchen können als auf den trubeligen Weihnachtsmärkten. Und sie schätzen die sorgfältige Auswahl der Artikel, die wir anbieten“, betont die Buchhändlerin.