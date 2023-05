Olaf Conrad verlässt Edel Verlagsgruppe

Personalia, Verlage

Die Edel Verlagsgruppe muss ihre Führungspositionen neu strukturieren: Zum 30. September wird Geschäftsführer Olaf Conrad das Hamburger Unternehmen verlassen. Gegenüber buchreport bestätigte Edel die Personalie.

Die Trennung erfolge in gegenseitigem Einvernehmen, heißt es u.a. im Medienmagazin „DNV“. Der Abgang des Geschäftsführers steht in einem größeren Kontext: Die Verlagsgruppe hatte in den vergangenen Jahren einige Umstrukturierungen vorgenommen. Dazu gehörten eben der personellen Neuaufstellung der Führungsstruktur um Jürgen Brandt, Olaf Conrad und Jonas Haentjes im Dezember 2020 auch verlegerische Umbauten: So wurde 2021 das Imprint Edel Books installiert.

Der Erfolg dieser Umbauten war augenscheinlich nicht nachhaltig:. Nachdem Jürgen Brandt Ende 2022 bei buchreport bereits über die wirtschaftlichen Herausforderungen im Verlagsgeschäft gesprochen hatte, kündigte die Verlagsgruppe kurz darauf die Einstellung der Programme von Eden Books und Edel Books an.

Conrad war 2017 zur Edel Verlagsgruppe gewechselt, zuvor war er viele Jahre in führenden Positionen für den Hamburger Verlag Gruner + Jahr tätig, unter anderem als Mitglied der Verlagsgeschäftsführung G+J-Deutschland, als STERN-Verlagsleiter und als Sprecher der Geschäftsführung der DPV Deutscher Pressevertrieb.