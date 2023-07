JVM-Vorsitzende Rebecca Caicedo: »Das Finanzielle drückt«

Rebecca Caicedo ist die neue 1. Vorsitzende des Vereins Junge Verlags- und Medienmenschen (JVM). Was den Branchennachwuchs bewegt und welche Akzente sie setzen will, berichtet sie im Interview.

Was beschäftigt den Branchennachwuchs?

Die Gehälter sind aktuell ein großes Thema. Das ist bei Volontariaten und Juniorstellen zwar schon lange so, aber das Finanzielle drückt immer mehr und wird kritischer, gerade angesichts der steigenden Mieten. Das vergleichsweise niedrige Gehaltsniveau auf dem Einstiegslevel hat dabei auch mit Unwissen und Unsicherheit zu tun: Was verdient man in bestimmten Berufen? Welche Gehaltsvorstellung sollte man nennen, wenn man sich als Berufsanfänger oder -anfängerin bewirbt? Es fehlt an Orientierung, weil das Thema Gehalt zu verschlossen behandelt wird, nicht nur in unserer Branche, sondern generell in Deutschland. Wir werden als Verein sehen, was wir an der Stelle tun können.