Murmann Verlag wechselt von der LKG zur Zeitfracht Medien

Aus den Unternehmen

Der in Hamburg ansässige Murmann Verlag wechselt zum 01. Januar 2024 seine Verlagsauslieferung. Nach knapp fünfzehnjähriger erfolgreicher Partnerschaft mit der LKG in Leipzig wird ab dem kommenden Jahr die Zeitfracht Medien die Auslieferung übernehmen. Mit Murmann wechseln auch der in Kiel ansässige Regional- und Wissenschaftsverlag Wachholtz sowie die Kursbuch Kulturstiftung, die die Politik- und Kulturzeitschrift Kursbuch verlegt, zur Zeitfracht. Die Murmann Publishers dankt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die erfolgreiche und langjährige Zusammenarbeit.

Nun freut sich der Murmann Verlag, mit der Zeitfracht Medien einen neuen und breit aufgestellten Logistik- und Vertriebspartner gefunden zu haben, so der Verleger und Geschäftsführer Dr. Sven Murmann: »Die Zeitfracht Medien bietet für uns als mittelständischen und inhabergeführten Verlag ein optimales Vertriebsumfeld – angefangen bei der engen Anbindung ans Barsortiment bis hin zu Print on Demand.«