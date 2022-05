Der schnelle Weg zum gedruckten Buch

Unter dem Stichwort »Quick Commerce« haben innerstädtische Lebensmittel-Express-Lieferungen während der Coronakrise deutlich zugelegt. Sind Kurier-Services auch ein dauerhaftes Modell für den stationären Buchhandel?

Wenn Jonas Wenner „seine“ Schüler- Kuriere mit Fahrrädern losschickt, haben sie in den Hoch-Zeiten der Corona-Pandemie auch schon mal einige Hundert Bestellungen im Gepäck. Bereits seit 2016 bietet der Buchhändler aus Osnabrück seinen Kunden vor Ort die Lieferung per Fahrrad an. Sie ist inzwischen zu einem selbstverständlichen Service geworden.

Auch zahlreiche andere unabhängige Buchhandlungen haben bereits vor, aber besonders wegen der erzwungenen Ladenschließungen der Corona-Lockdowns auf die unkomplizierte Auslieferung vor Ort gesetzt – per Lastenrad, E-Bike oder herkömmlichen Fahrrädern – mit positiver Resonanz.