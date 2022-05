Felix Koch über City-Logistik: Vorsprung durch Schnelligkeit

Thalia testet auf der Plattform Shopdaheim die taggleiche Warenauslieferung. Felix Koch vom kooperierenden Logistiker Fiege erklärt, worauf es in der City-Logistik ankommt.

2020 initiierten die Buchfilialisten Thalia und Osiander die Plattform Shopdaheim, um den lokalen Einzelhandel online abzubilden, im Wesentlichen beschränkt auf Kontakt- und Standortangaben ohne Shop-Funktion. Shop und Lieferservice werden jetzt in einem 2-monatigen Pilottest für Düsseldorf integriert. Thalia stellt Zahlmöglichkeiten (via Paypal) bereit, Logistik-Dienstleister Fiege die benötigten Liefermöglichkeiten. Der Versand erfolgt über den Dienstleister Shipcloud und die Fiege-Tochter Angel bringt‘s, die eine taggleiche Zustellung garantiert, bei der die bestellte Ware in den Läden abgeholt wird. Die Versandkosten für Händler sind mit 5 Euro kalkuliert.