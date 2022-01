Olaf Petersen: »Einzelhandel befasst sich wieder mit Expansion«

Der Vermietermarkt hat sich zum Mietermarkt gewandelt, sagt Olaf Petersen von der auf Einzelhandelsimmobilien spezialisierten Comfort-Gruppe. Im Interview erklärt er, wo der Markt steht und wieso mancherorts die Vielfalt bei den Läden wieder größer wird.

Wie stark hat sich der Vermietungsmarkt durch die Pandemie verändert?

Bei den Ladenlokalen in Geschäftsstraßen und Einkaufscentern haben sich jene Entwicklungen verstärkt und beschleunigt, die wir schon zuvor gesehen haben: Die Mieternachfrage ist insbesondere in den Lagen gesunken, die durch Modehändler geprägt sind. Diese agierten schon vor Corona durch eine Reihe von Insolvenzen und den Online-Wettbewerb zurückhaltender. Durch die Coronakrise war die Nachfrage nach Handelsflächen dann auch in der Breite rückläufig. Positiv ist, dass wir seit Ende des 2. Lockdowns, also seit Frühsommer 2021, eine Umkehrbewegung sehen. Der Einzelhandel befasst sich wieder mit Expansion und Neueröffnungen.

Wie viel weniger Miete ist jetzt zu zahlen?