Thalia baut Shopdaheim weiter aus

Einzelhandel, Handel

Thalia baut seine Plattform Shopdaheim weiter aus und startet jetzt gemeinsam mit dem Logistikanbieter Fiege eine Pilotphase. Shopdaheim gründete der Buchhandelsfilialist zu Beginn der Corona-Pandemie im April 2020. Die branchenübergreifende Händlerplattform soll nicht nur für mehr Sichtbarkeit im Netz sorgen, sondern auch eine Art Marktplatz werden. Dafür fehlte bisher aber noch die passende Logistik. In der jetzt startenden 2-monatigen Pilotphase wird eben diese lokal-regionale Logistik sowie neue Bezahlmöglichkeiten getestet, zunächst aber nur in Düsseldorf.

„Kunden aus Düsseldorf und der näheren Umgebung können über shopdaheim mit ihren Händlern in Kontakt treten, die Ware online bezahlen und ihr Paket noch am selben Tag nach Hause geliefert bekommen“, preist Felix Hettlage, Managing Director des Logistikanbieters Fiege, das Projekt an. Die Bezahlung der Waren erfolgt über den Zahlungsdienstleister Paypal, der Versand läuft über Shipcloud. Für die tagesaktuelle Zustellung kann während der Pilotphase der Premium-Kurierdienst Angel bringt’s genutzt werden.

Shopdaheim bietet weiter Funktionen wie die digitale Terminvereinbarung, persönliche Beratungen via Video- und Chat-Funktion und individuelle Händler-Newsletter an. Roland Kölbl, Geschäftsführer E-Commerce, Omnichannel-Marketing & IT bei Thalia, fasst den Ansatz der Plattform zusammen: „Nachhaltig, spielerisch einfach, zu jeder Zeit, an jedem Ort. So wünschen sich die Menschen ihren Einkauf. Mit dem Ausbau der Plattform shopdaheim im Rahmen unseres Pilotprojektes wollen wir Kunden- und Händlerbedürfnisse auf neuen Wegen zusammenbringen und so einen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit der Branche leisten“.