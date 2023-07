Viel Buchhandel am See

Buchhandel

Die Nachricht, dass Thalia und Osiander eine gemeinsame Buchhandlung in einem Konstanzer Einkaufszentrum einrichten, ist nicht nur unter strategischen Gesichtspunkten des gemeinsamen Brandings interessant.

Die Bodensee-Stadt Konstanz (87.000 Einwohner) gilt u.a. wegen des Einkaufstourismus aus der Schweiz als attraktiver Einzelhandelsstandort. Das ansässige Shoppingcenter Lago bekommt von seinen Handelsmietern seit Jahren hervorragende Bewertungen. Vertreten ist dort bereits seit 2004 Hugendubel auf 800 qm. Ab Frühjahr 2024 wird jetzt auf gut 700 qm mit dem Doppel-Logo Thalia Osiander eine neue Buchfilialisten-Fläche entstehen.

Nachdem Hugendubel auf buchreport-Anfrage zunächst kommuniziert hatte, dass die Filialaktivitäten im Lago Center bestehen bleiben, heißt es jetzt, dass man die aktuelle Fläche verlassen werde: „Der Standort im Lago Center Konstanz hat eine langfristige Relevanz für Hugendubel. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen bemühen wir uns bereits um einen Alternativstandort in Konstanz. Hugendubel beobachtet das Vorgehen des Mitbewerbers bei seinen Aktivitäten mit Interesse und nimmt die Geschehnisse entsprechend zur Kenntnis.”

Neuer Doppelmarken-Auftritt

Hintergrund des neuen Verbund-Engagements Thalia Osiander ist die vor 3 Jahren installierte Vertriebspartnerschaft von Buchhandels-Marktführer Thalia und Südwestfilialist Osiander. Die Kooperation ist das prominenteste Projekt des Partnermodells, bei dem Thalia für andere Buchhandlungen Dienstleistungen in den Bereichen IT, Webshop und Beschaffung übernimmt. Der Regionalfilialist Osiander, der 61 Buchhandlungen betreibt, nutzt seitdem die Ressourcen und Einkaufsvorteile des Marktführers und steuert so zugleich gut 100 Mio Euro zum Thalia-Gesamtumsatz von 1,6 Mrd Euro bei.

Die geplante gemeinsame Fläche im Konstanzer Lago-Center ist jetzt eine erweiterte Form der Zusammenarbeit und ein Doppelmarken-Auftritt, wie ihn Thalia in der Vergangenheit bei klassischen Übernahmen (u.a. bei Wittwer in Stuttgart und an Mayersche-Standorten) praktiziert hat. Man profitiere so von der nationalen Marke Thalia und der regionalen Bekanntheit von Osiander, sagt Thalia-Vertriebsdirektor Michael Wetzel. In der Konstanzer Innenstadt ist Osiander außerdem bereits wenige hundert Meter vom Lago entfernt seit 2003 mit einer knapp 900 qm großen Buchhandlung vertreten; einen weiteren Laden dieser Größe in Konstanz hatte Osiander vergangenes Jahr geschlossen.

Am attraktiven Handelsstandort Konstanz ist neben den Filialisten in der Innenstadt auch der inhabergeführte Standortbuchhandel vertreten mit u.a. Homburger & Hepp, Buchkultur Opitz, Konstanzer Bücherschiff und Buchladen Zur Schwarzen Geiss.



Hinweis: Hugendubel hatte auf buchreport-Anfrage zunächst kommuniziert, dass die Filialaktivitäten im Lago Center Konstanz bestehen bleiben. Der Beitrag wurde am 13.07.2023 um 14:30 Uhr entsprechend aktualisiert.