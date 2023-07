Schweiz: Orell Füssli übernimmt Buchparadies

Buchhandel, Schweiz

Drei Buchhandlungen betrieb Hans-Peter Schupp unter der Marke Buchparadies an den Schweizer Standorten Rapperswil (Kanton St. Gallen), Wädenswil (Zürich) und Ebikon (Luzern). Jetzt übergibt Schupp im Zuge einer langfristigen Nachfolgelösung die Geschäfte an den größten Schweizer Buchhändler Orell Füssli Thalia.

Das Unternehmen werde die drei Buchhandlungen unter der eingeführten Marke Buchparadies fortführen und zudem alle Mitarbeitenden übernehmen.

Die erste Buchparadies-Filiale wurde im Jahr 2000 eröffnet. Heute ist die Buchhandlung an den Standorten Rapperswil, Wädenswil und Ebikon vertreten. Ab September 2023 wird Orell Füssli zunächst das Geschäft im Einkaufszentrum Sonnenhof in Rapperswil übernehmen. Die über 300 qm große Filiale in Wädenswil ist die flächenmäßig größte Buchhandlung und wird ab dem 1. Oktober von Orell Füssli geführt. Im Januar 2024 folgt der Standort Ebikon in der Mall of Switzerland.

„Ich freue mich, dass wir mit Orell Füssli eine nachhaltige Lösung zur Erhaltung unserer drei Geschäfte gefunden haben. Als führender Buchhändler ist Orell Füssli nicht nur eine renommierte Marke, sondern auch ein verlässlicher Partner, der für Qualität und Innovation steht. Diese Eigenschaften werden sowohl unseren Geschäften als auch unseren engagierten Mitarbeitenden zugutekommen, die mit Leidenschaft bei der Sache sind“, so Hans-Peter Schupp zur Nachfolgeregelung