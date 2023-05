Schuler Bücher und Orell Füssli eröffnen gemeinsame Buchhandlung in Chur

Aktuell betreibt die Buchhandlung Schuler Bücher im schweizerischen Chur ihr Hauptgeschäft an der Grabenstraße sowie eine Buchhandlung auf 80 qm im Bahnhof. Im Zuge einer Neueröffnung mit Filialist Orell Füssli gibt das Unternehmen die bisherige Fläche am Bahnhof Chur auf und wird seine Mitarbeitenden am neuen Standort, der in unmittelbarer Nähe liegt, weiterbeschäftigen.

„Mit Schuler-Orell-Füssli im Bahnhof Chur entsteht eine gemeinsame Buchhandlung zweier starker Unternehmen, die ihre Buchhandelstradition modern und innovativ weiterentwickeln. Die beiden Marken ergänzen sich ideal. Neu können Kundinnen und Kunden von Schuler Bücher und Orell Füssli von den Kundenbindungsprogrammen und den Services beider Unternehmen gleichermaßen profitieren. Dies auch in den Bereichen Onlineshopping und digitales Lesen“, so Pascal Schneebeli, CEO und Verwaltungsrat der Orell Füssli Thalia AG.