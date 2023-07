Laufen für den guten Zweck: Eventreihe von Delius Klasing und Buchwert

Aus den Unternehmen

Das waren außergewöhnliche Veranstaltungen, die rund um das zweite Juli-Wochenende bei den Buchwert-Partnerbuchhandlungen Nicolibri in Salzkotten und Buchhandlung Blume in Oerlinghausen stattgefunden haben: Eine Kombination aus Laufen und Lesen mit der Ultraläuferin Tanja Schönenborn.

Wie kam es zu der Veranstaltungsreihe, die die Verbundgruppe Buchwert gemeinsam mit dem Bielefelder Verlag Delius Klasing ins Leben gerufen hat? „Das haben wir letztes Jahr zusammen auf der Frankfurter Buchmesse ausgeheckt,“ erzählt Kirsten Lenz, Geschäftsbereichsleiterin Buch bei Delius Klasing. „Wir wollten Sport in die Buchhandlung holen. Und nicht als normale Lesung, Vortrag oder Gespräch, sondern als tatsächliche Aktion zum Mitmachen.“ Und Michael Rosch, Buchwert Geschäftsführer, ergänzt. „Laufen und Lesen. Und das für einen guten Zweck. Die Idee war kurzerhand auf der Plaza des Messegeländes geboren und wir freuen uns sehr, dass diese so gut funktioniert und allen Beteiligten so viel Freude bereitet. Kooperation bringt Erfolg.“

Zum Start der Charity-Eventreihe stellte Autorin und Laufexpertin Tanja Schönenborn jetzt in Ostwestfalen ihr Buch „Running Girls“ vor. Vor dem Hintergrund ihrer eigenen Geschichte lieferte sie zahlreiche Praxistipps und machte Frauen wie Männern Mut, mit dem Laufen anzufangen und an sich und an das eigene Potenzial zu glauben. Nach jeder Menge Anregungen, Tipps und Fragen gings dann gemeinsam los auf eine vorab festgelegte Laufrunde. „Das war ein super Event. Die Autorin hat alle mit ihrem Enthusiasmus angesteckt. Dass Laufen ihre Herzensangelegenheit ist, hat man in jeder Sekunde gemerkt. Viele haben sich nach dem Lauf das Buch gekauft, signieren lassen und sind anschließend inspiriert und bestärkt nach Hause“, so das glückliche Fazit von Nicole Bettermann (Nicolibri). Und Martina Lange (Buchhandlung Blume) ergänzt: „Was für eine interessante, lebendige Frau! Tanja Schönenborn hat uns alle in ihren Bann gezogen und für wunderbare Begegnungen an einem heißen Sommertag gesorgt.”

Auch Kirsten Lenz und Michael Rosch sind nach den ersten beiden Terminen begeistert.

Weitere Termine der Veranstaltungsreihe:

27.07. Buchhandlung Taube, Marbach

28.07. Karl Kindlers Buchhandlung, Mosbach

06.10. Buchtipp, Bielefeld

07.10. Bargteheider Buchhandlung, Bargteheide

Die Erlöse gehen an die „Stiftung Deutsche Schlaganfall Hilfe“ und die „Deutsche Kinderkrebs Stiftung“.

Delius Klasing zählt zu den führenden Special Interest-Verlagen Europas. Der Verlag publiziert in den Segmenten Wassersport, Radsport, Sport und Automobil. Als Spezialist für diese Themengebiete ist er in allen Medienformen erfolgreich aktiv. Das Programm des Traditionsunternehmens umfasst etwa 800 lieferbare Buchtitel, rund 35 Kalender und unterschiedliche digitale Produkte. Jährlich kommen etwa 60 Neuerscheinungen hinzu.

Buchwert ist mit über 300 Buchhandlungen die zweitgrößte Verbundgruppe im deutschen Buchhandel. Neben der Zentralregulierung mit Rückvergütung bietet Buchwert seinen Mitgliedern Betreuung und Beratung über sein Regionalbetreuerteam, das Buchwert HandelsCockpit, Know-how-Transfer und Marketingleistungen. Allen voran das Lesemagazin KUDU. Darüber hinaus werden die im Segment Buch tätigen Handelspartner der EK Gruppe betreut.