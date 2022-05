Delius Klasing wechselt von HGV zur VVA

Aus den Unternehmen

Der Bielefelder Delius Klasing Verlag mit weiteren Standorten in Hamburg und München übergibt zum 1. Juni 2022 seine Verlagsauslieferung an die VVA (Vereinigte Verlagsauslieferung) in Gütersloh

Zum 1. Juni 2022 vollzieht Delius Klasing seinen Verlagsauslieferungswechsel von der hgv (Hanseatische Gesellschaft für Verlagsservice, Hamburg) zur VVA-Gruppe, die zur Arvato Supply Chain Solutions

gehört und im benachbarten Gütersloh ihren Hauptsitz hat.

„Ich danke der hgv für die erfolgreiche Zusammenarbeit in den letzten Jahren. Dem Wechsel zur VVA sehe ich mit Freude entgegen, zumal damit eine regionale Zusammenarbeit in Ostwestfalen entsteht, die ich sehr begrüße“, sagt Verleger Konrad Delius.

Die VVA wird die Auslieferung von 1.000 Buch- und Kalendertiteln aus den Themenfeldern Wassersport, Radsport, Automobil, Fußball, Musik und Lifestyle sowie den Versand von Prämien und Probeheften für den gesamten Zeitschriften-Bereich des Verlags übernehmen.

Delius Klasing zählt zu den führenden Special Interest Verlagen Europas. Das gedruckte und digitale Zeitschriften-Portfolio von Delius Klasing (u.a. BIKE, YACHT und TOUR) umfasst insgesamt 17 regelmäßig erscheinende Magazine sowie die entsprechenden Digital-Ausgaben und diverse Sonder- und Jahrespublikationen. Rund 1.000 lieferbare gedruckte Titel und 600 E-Books zählen zum Programm des Buchverlages. Zudem veranstaltet das Unternehmen rund 30 eigene Events. An den Standorten Bielefeld, Hamburg und München arbeiten aktuell 214 Mitarbeiter*innen für das Familienunternehmen, das von Konrad Delius und Nils Oberschelp geführt wird.