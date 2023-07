Zeitfracht Medien bezieht ein zweites Logistikzentrum

Aus den Unternehmen

Zeitfracht Medien will die Zügel in der Hand behalten: Das vor allem im Einzelhandel, e-Commerce und in der Logistik aktive Unternehmen nimmt den Trend des Logistik-Outsourcing auf und erweitert am Standort Erfurt ihre Logistikkapazitäten deutlich. Damit ist Zeitfracht Medien sowohl für Wachstum gerüstet als auch für die Organisation der Textillogistik für die Adler Modemärkte in Eigenregie. Zudem braucht die Zeitfracht Medien GmbH mehr Kapazitäten für die wachsenden Bereiche Medien und Elektronik, insbesondere auch für kleinere und mittlere Verlage.

Für Erfurt ist dies eine gute Nachricht: Dort betreibt Zeitfracht Medien in der Ferdinand-Jühlke-Straße bereits einen rund 360.000 Quadratmeter umfassenden Standort – eines der modernsten Logistikzentren für Medien in Europa. Hinzu kommt zu Anfang September 2023 ebenfalls in Erfurt (An der Flurscheide) ein zweites Logistikzentrum, das gerade in der Fertigstellung ist. Es umfasst einen Neubau mit einer Fläche von rund 40.000 Quadratmetern.

Mit dem Neubau, intern Erfurt II genannt, erweitert der Medienlogistiker seine Kapazitäten um knapp 50.000 Palettenstellplätze und verdoppelt damit die Kapazität, die Erfurt I bereits bietet. In einem Reservelager in Arnstadt verfügt das Unternehmen über weitere mehr als 100.000 Palettenstellplätze. Von dort aus werden vor allem die beiden Erfurter Logistikstandorte angesteuert. Dort werden die Sendungen in leistungsstarken Hochregallagern und über zum Teil automatisierte Distributionsanlagen konfektioniert und über die eigene Transportsparte oder Paketdienste zu Buchhandlungen, Textilmärkten oder den Kunden direkt gebracht.

Thomas Raff, Sprecher der Geschäftsführung der Zeitfracht Medien: „Unsere Logistikkapazitäten werden dem kontinuierlichen Wachstum der Zeitfracht Medien und den steigenden Geschäftsvolumen im Bereich Medien, Elektronik und Textil durch den Neubau angepasst. Für uns stand außer Zweifel, dass in Erfurt gebaut wird: Wir sind begeistert vom guten Investitionsklima in Thüringen und der nahtlosen Zusammenarbeit mit den Behörden und Institutionen. Hier erfährt man wirklich sehr viel Unterstützung.“

Thomas Raff weiter: „In einem Klima der Kaufzurückhaltung in Deutschland gelingt es uns derzeit, Wachstum zu generieren. Im ersten Halbjahr 2023 haben wir unsere Umsätze im Vorjahresvergleich um elf Prozent steigern können. Das haben wir natürlich unseren Kunden und Partnern, aber auch unseren vielen motivierten und engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu verdanken. Und natürlich gehören dazu auch moderne Anlagen. Mit Erfurt II kommen wir jetzt einen großen Schritt voran.“

Das Unternehmen erwartet auch für das zweite Halbjahr Wachstum. Die Grundsteine dafür sind gelegt. Vor allem mit dem Zukauf einer eigenen Druckerei in Nürnberg und dem konsequenten Auf- und Ausbau des Print-on-Demand Geschäfts hat Zeitfracht viel in die Zukunft investiert. Bei Print-on-Demand werden Bücher erst hergestellt, wenn ein Kunde sie bestellt hat. Das spart erhebliche Lagerkosten, geht schneller als herkömmlicher Buchdruck und öffnet vor allem auch kleineren oder Fremdsprachen-Verlagen auf kostengünstige Weise den kompletten deutschsprachigen Markt. Diesen Gedanken der nachhaltigen Buchproduktion hat Zeitfracht bereits mit 250 Verlagen realisiert. Die Produktionsanlagen dafür werden laufend erweitert.

Wachstum gibt es auch mit den rund 440 inhabergeführten Mitgliedern der Buchhandelskooperation Buch&Co. Sie sind besonders eng an Zeitfracht Medien angebunden. Zusammen mit einem eigenen virtuellen Zentrallager und modernen Category-Management Modulen bekommen diese Buchhandlungen eine deutlich besserte Startposition im Wettbewerb. Der Neubau machte zudem den Umzug des auf den Lebensmitteleinzelhandel spezialisierten Unternehmens BuchPartner von Darmstadt nach Erfurt möglich

Ganz neu für Erfurt ist mit dem neuen Logistikstandort Erfurt II die Verlagerung der Fashion-Logistik für die Adler Modemärkte GmbH. Thomas Raff: „In Erfurt haben wir zukünftig das Herzstückes unserer Modelogistik. Damit wird die Stadt jetzt nicht nur Medienzentrum, sondern auch Modestadt.“