Bayerischer Buchpreis 2023: Ehrenpreis für Florian Illies

Der Schriftsteller Florian Illies erhält beim Bayerischen Buchpreis den diesjährigen Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten. Die Auszeichnung wird ihm am 7. November 2023 in der Münchner Residenz von Markus Söder überreicht.

„Florian Illies malt mit Worten. Seine Bücher sind Collagen der Zeitgeschichte – unterhaltsam, humorvoll, kritisch und dabei nie langweilig. Er fängt darin gekonnt die Atmosphäre vergangener Zeiten in starken Geschichten ein. Der Bestseller ‚Generation Golf’ ist eine ironisch-liebevolle Hommage an und über seine Generation. Auch ich habe darin manches unserer Jugendzeit wiedererkannt. Mit ‚1913’ gelang Florian Illies ein Welterfolg. Er ist ein exzellenter Beobachter, Historiker und Journalist. Seine Geschichten sind authentische Zeitreisen: Sie fesseln und lassen die Leser nicht mehr los“, so Ministerpräsident Markus Söder.

Florian Illies, geboren 1971, studierte Kunstgeschichte in Bonn und Oxford. Er war Feuilletonchef der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ und der „ZEIT“, Verleger des Rowohlt Verlages, leitete das Auktionshaus Grisebach und gründete die Kunstzeitschrift „Monopol“. Heute ist Florian Illies Mitherausgeber der „Zeit“, Kurator und freier Schriftsteller. Zuletzt, 2021, erschien von ihm das inzwischen in 18 Sprachen übersetzte Epochenportrait „Liebe in Zeiten des Hasses“. Im Oktober 2023 legt er mit „Zauber der Stille“ eine Geschichte der Bilder Caspar David Friedrichs vor. Sein Kunst-Podcast „Augen zu“ (gemeinsam mit Giovanni di Lorenzo) gehört zu den meistgehörten Podcasts deutscher Sprache.

In den vergangenen Jahren ging der Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten an den Historiker Christopher Clark, den Bestsellerautor Frank Schätzing und den Astrophysiker und Wissenschaftsjournalist Harald Lesch.

Der Bayerische Buchpreis wird in diesem Jahr zum zehnten Mal vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels – Landesverband Bayern mit Unterstützung der Bayerischen Staatskanzlei in der Allerheiligen-Hofkirche der Münchner Residenz veranstaltet. Neben dem Ehrenpreis werden am 7. November 2023 der Bayerische Buchpreis für ein Sachbuch und einen Roman sowie der Bayern 2-Publikumspreis verliehen. Die Jury-Mitglieder Andreas Platthaus (Frankfurter Allgemeine Zeitung), Marie Schoeß (Bayerischer Rundfunk) und Cornelius Pollmer (Süddeutsche Zeitung) diskutieren – in diesem Jahr erstmals in dieser Konstellation – an dem Abend live und vor geladenem Publikum über sechs für den Bayerischen Buchpreis 2023 nominierte Bücher und küren die beiden Siegertitel in den Kategorien Sachbuch und Belletristik. Die Preisträger*innen erhalten jeweils 10.000 Euro sowie eine Preisfigur aus Nymphenburger Porzellan.

Die Veranstaltung wird am 7. November 2023 ab 20.05 Uhr live im Radio auf Bayern 2 übertragen.

