Zeitfracht Medien: Guter Jahresstart 2023 und Optimismus für das laufende Geschäftsjahr

Aus den Unternehmen

Die Zeitfracht Medien GmbH konnte trotz der aktuellen Krisenzeiten erfolgreich in das Jahr 2023 starten: Die Nettoumsätze für das erste Quartal 2023 entwickelten sich gut und stiegen um mehr als 14 Prozent auf 132 Millionen Euro nach 115,5 Mio Euro im gleichen Vorjahreszeitraum.

Das Unternehmen ging zukunftsgerichtete Projekte wie den Ausbau von Print-on-Demand an, begann den Bau einer weiteren Logistikhalle am Standort Erfurt, insbesondere für kleinere und mittlere Verlage, und baute die Vertriebsdienstleistungen auch für dritte, branchenfremde Kunden aus.

Wie auch die Wettbewerber war die Zeitfracht Medien GmbH zu Preiserhöhungen gezwungen, die die wirtschaftliche Stabilität auch für das laufende Jahr garantieren. Zusätzlich wirkt ein ganzes Bündel von Maßnahmen, mit dem Lieferengpässe zu Spitzen-Saisonzeiten und Schwankungen im Auftragseingang der Auftraggeber abgefangen werden, die 2022 zum Teil sehr erheblich waren.

Thomas Raff, Sprecher der Geschäftsführung der Zeitfracht Medien GmbH: „Wir haben im vergangenen Jahr den Freiraum gehabt, Grundsatzthemen neu anzugehen. Davon werden wir in diesem Jahr profitieren. Außerdem haben wir das Unternehmen sehr viel breiter aufgestellt – mit neuen Kunden auch außerhalb der Buchbranche oder indem wir jetzt in Nürnberg über eine eigene Druckerei verfügen. Wir sind optimistisch für die kommenden Monate und hoffen, dass es nicht mehr so starke Steigerungen bei den Beschaffungspreisen gibt wie im Vorjahr.“