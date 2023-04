Verlag an der Ruhr: Zwischen Kerngeschäft und Transformation

Jan Reschke ist neuer Geschäftsführer des Verlags an der Ruhr. In dem Bildungsverlag will er vor allem innovative Produkte vorantreiben. Im buchreport-Interview schätzt er ein, worauf es dabei ankommt.

Nur ein paar Meter von der Ruhr entfernt residiert der Mülheimer Verlag an der Ruhr. Seit über 40 Jahren existiert der Bildungsverlag in der nordrhein-westfälischen Kreisstadt, seit 20 Jahren ist er Teil der Cornelsen Bildungsgruppe. Jan Reschke ist seit Jahresanfang neuer Geschäftsführer. Er sagt: Praxisnähe und Gestaltungsqualität machen das Verlagsprofil aus. Hauptzielgruppe sind Erzieher und Lehrer, zum Programm zählen frühkindliche Beobachtungsbögen, Unterrichtseinheiten für die Grundschule und Romane zu gesellschaftskritischen Themen im Sekundar-Bereich. Print-Lehrwerke bildeten auch weiterhin das Kerngeschäft, sagt Reschke, rückt aber explizit auch das Digital-Geschäft verstärkt in den Fokus. Im buchreport-Interview ordnet der neue Geschäftsführer die aktuelle Marktlage ein.