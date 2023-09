Christine Hauck steigt bei Cornelsen in die Geschäftsführung auf

Bildungsmedien, Personalia, Verlage

Christine Hauck (56) wird ab dem 1. Januar neue Geschäftsführerin für den Bereich Didaktik & Content im Cornelsen Verlag und folgt damit auf Frank Thalhofer, der in den Ruhestand geht.

In der Funktion als Chief Didactic Officer verantwortet Hauck künftig die redaktionellen Arbeiten und Prozesse im Verlagshaus, um Didaktik, Content und Technologie zusammenführen. Hauck kennt Cornelsen seit 1997. Nach ersten Stationen bei einem Wirtschaftsverlag und der Cornelsen Tochter Lernland hat sie die Multimediaentwicklung bei Cornelsen Software geleitet und in den vergangenen 22 Jahren im Cornelsen Verlag verschiedene Abteilungen geführt. Nach New Business, Digitale Geschäfte und Erwachsenenbildung leitete sie zuletzt den Programmbereich Weiterführende Schulen für Deutsch, Gesellschafts- und Kulturwissenschaften sowie Latein. Als Gründungsmitglied des Branchennetzwerks „Bündnis für Bildung“ war Christine Hauck außerdem fünf Jahre lang dessen erste Vorsitzende.

Arno Mahlert, Vorsitzender des Verwaltungsrates der Cornelsen Gruppe: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Christine Hauck eine erfahrene Führungspersönlichkeit aus den eigenen Reihen gewinnen konnten. Sie vereint umfassende Erfahrungen in der digitalen Bildung mit einer tiefen Kenntnis redaktioneller Prozesse und wird den von Frank Thalhofer eingeschlagenen Weg fortsetzen, den Lernprozess mit digitalen Möglichkeiten zu gestalten. Frank Thalhofer, der die Erfolge von Cornelsen von seinem Eintritt ins Unternehmen bis heute maßgeblich geprägt hat, danken wir herzlich für sein außergewöhnliches Engagement und wünschen ihm und seiner Familie alles Gute.“

Frank Thalhofer (62) war vor zehn Jahren in die Geschäftsführung eingetreten und habe wichtige wirtschaftliche und organisatorische Impulse für die Cornelsen Gruppe gesetzt, wie der Verlag erklärt. Unter seiner Federführung habe Cornelsen erfolgreich neue Wege in Vertrieb, Vermarktung und Markt-forschung eingeschlagen. Thalhofer war seit 1996 in der Cornelsen Gruppe tätig, zunächst bei Volk und Wissen als Marketing- und Vertriebsleiter, später als Leiter Strategisches Marketing im Cornelsen Verlag, zuletzt als Geschäftsführer Didaktik und Content. Er war Vorstandsmitglied in der European Educational Publishers Group und im Verband Bildungsmedien.