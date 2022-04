Stangl übernimmt Geschäftsführung bei Cornelsen-Tochter Veritas

Bildungsmedien, Personalia, Verlage

Der zu Cornelsen gehörende österreichische Schulbuchverlag Veritas hat eine neue Geschäftsführerin: Petra Stangl übernimmt den Posten von Nikolaus Donner, der seit 2017 den Verlag erfolgreich geleitet hat und sich nun neuen beruflichen Herausforderungen widmen will.

Stangl hat Betriebswirtschaftslehre an der Universität Regensburg sowie Wirtschaftswissenschaften an der Universität Innsbruck studiert und einen Abschluss als Magistra der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften mit Spezialisierung in den Bereichen Strategische Unternehmensführung und Handel. Ihre Expertise umfasst dabei neben Marketing und Vertrieb auch Digitalisierungsstrategien und Organisationstransformation in Richtung agiles Arbeiten und Planen sowie Design Thinking.

Stangl soll gemeinsam mit dem Team von Veritas zukünftige Herausforderungen wie beispielsweise die Lehrplanreform und die Entwicklung digitaler Produkte und Services angehen.