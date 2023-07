Konstanz: Thalia Osiander erstmals unter gemeinsamer Flagge

Buchhandel

Vor mittlerweile 3 Jahren installierten Buchhandels-Marktführer Thalia und Südwestfilialist Osiander eine Vertriebspartnerschaft. Osiander nutzt seitdem die Osiander Vertriebsgesellschaft Ressourcen und Einkaufsvorteile des Marktführers.

Bis in den stationären Handel hatte das bisher nicht durchgeschlagen: Im südbadischen Weil am Rhein hatte sich im Herbst 2022 fast eine Chance ergeben, auch gemeinsam aufzutreten, doch dann vollzogen beide Unternehmen doch noch eine Trennung: Im Einkaufszentrum Dreiländergalerie eröffnete Thalia, Osiander selbst zog einige hundert Meter weiter weg an einen neuen Standort.

Jetzt erfolgt aber der erste Auftritt unter gemeinsamer Flagge: Im Frühjahr 2024 werden die Unternehmen eine gemeinsame Buchhandlung im LAGO Shopping-Center in Konstanz eröffnen. Auf über 700 qm Verkaufsfläche wird das Geschäft unter dem Doppelnamen Thalia Osiander firmieren.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit einer gemeinsamen Buchhandlung die bereits erfolgreich bestehende Partnerschaft unserer Unternehmen auch nach außen weiter stärken und auf eine neue Ebene heben werden“, so Osiander-Geschäftsführer Christian Riethmüller. Im Oktober 2020 kam das Tübinger Familienunternehmen Osiander mit seinen aktuell 61 Buchhandlungen im Rahmen des Thalia Partnermodells als erster und bisher größter Partner auf die Plattform des Hagener Buchhandelsunternehmens.

Thalia Vertriebsdirektor Michael Wetzel: „Dadurch profitiert die Buchhandlung sowohl von der regionalen Bekanntheit des Familienunternehmens Osiander als auch von der Strahlkraft der national starken Marke Thalia. Wir freuen uns darauf, künftig im Sinne unserer Kundinnen und Kunden gemeinsam vor Ort präsent zu sein.“ Neben dem neuen Standort im LAGO Shopping-Center betreibt Osiander eine weitere Buchhandlung in der Konstanzer Altstadt; diese bleibt von der Neueröffnung unberührt.

Rückblick: