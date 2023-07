CEO Nils Oberschelp verlässt Delius Klasing

Personalia, Verlage

Seit Ende 2020 war Nils Oberschelp CEO des Special Interest Verlags Delius Klasing. Jetzt hat er seinen Abschied zum Monatsende angekündigt, aus „persönlichen Gründen“, wie es heißt.

Lars Joachim Rose, Verleger der Mediengruppe Klambt, zu der Delius Klasing seit Herbst 2022 gehört, hat aber bereits die Nachfolge geregelt: Tim Ramms und Rüdiger Dienst bilden das neue Geschäftsführungsteam im Verlag. Ramms hatte nach der Übernahme durch Klambt bereits die Delius-Klasing-Geschäftsführung Zuvor war er seit 2020 Bereichsleiter Digital im Haus.

„Nils Oberschelp hat Delius Klasing seit seinem Einstieg als Geschäftsführer im November 2020 kontinuierlich modernisiert und dem Verlag mit der aktiven Unterstützung bei der Übernahme durch die durch die Mediengruppe Klambt neue Perspektiven und Möglichkeiten eröffnet“, so Rose. „Gleichzeitig freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit dem neuen operativen Geschäftsführungsteam rund um Tim Ramms und Rüdiger Dienst und sehen Delius Klasing in allen strategischen und operativen Bereichen, insbesondere in der Fortsetzung der digitalen Transformation, bestens für die Zukunft aufgestellt.“