Offiziell: Delius Klasing wird Teil der Mediengruppe Klambt

Verlage

Nachdem vor einigen Tagen bereits durchgesickert war, dass die Mediengruppe Klambt den Special-Interest Verlag Delius Klasing kaufen will, kommt jetzt die offizielle Bestätigung der beiden Unternehmen.

Klambt will Delius Klasing demnach komplett übernehmen und somit in den Special-Interest- und auch in den Buch-Markt einsteigen. Bislang verlegt die Gruppe vor allem Frauen-, TV- und Yellow-Zeitschriften. Angekündigt wird ein Investitionsprogramm für Delius Klasing, um bestehende Printpublikationen zu stärken und das Digitalgeschäft auszubauen. Die deutschen und österreichischen Kartellbehörden müssen die Übernahme noch absegnen.

Delius Klasing beschäftigt an den Standorten Bielefeld, Hamburg und München über 200 Mitarbeitende und ist spezialisiert auf Ratgeber und Bildbände zu den Themen Wassersport, Radsport, Sport und Automobil. Neben dem Buch- und Kalenderprogramm gehören auch Fach- und Special-Interest-Zeitschriften sowie Corporate Publishing-Medien und Veranstaltungen zum Verlagsportfolio. Im buchreport-Ranking „Die 100 größten Buchverlage“ ist Delius Klasing mit einem Umsatz von 39,5 Mio Euro (2021) gelistet. Hier geht es zum Unternehmensprofil von Delius Klasing.

Konrad Delius zieht sich aus Geschäftsführung zurück

Nils Oberschelp, neben Verleger Konrad Delius aktueller Delius-Klasing-Geschäftsführer, soll nach dem Vollzug zum Vorsitzenden der Geschäftsführung berufen werden. Weiterer Geschäftsführer wird Tim Ramms, der aktuell Bereichsleiter Digital ist. Konrad Delius, der vor wenigen Wochen am 1. Juli 70 Jahre alt geworden ist, wird Vorsitzender eines neu zu gründenden Beirates. Delius war bis Ende 2020 alleiniger Geschäftsführer des Verlags, im Dezember berief er dann Nils Oberschelp als Co-Geschäftsführer.

„Mit dieser Verbindung sichern wir langfristig die Zukunft von Delius Klasing“, sagt Verleger Konrad Delius. „Insbesondere werden wir im Verbund mit Klambt von großer Investitionskraft, Expertise im Digitalgeschäft und bei M&A profitieren. Ich werde mich im Herbst aus der operativen Geschäftsführung zurückziehen, werde dem Unternehmen aber weiter erhalten bleiben – Lars und Kai Rose und ich haben verabredet, für das Unternehmen einen Beirat zu errichten, dem ich vorsitzen werde. Die anstehenden Veränderungen sind für Delius Klasing beides: ein Signal der langfristigen Kontinuität für ein erfolgreiches Familienunternehmen und ein Signal des Aufbruchs in eine Zeit, in der wir am Markt mit noch mehr Schlagkraft auftreten können.“

Die Klambt-Verleger Lars und Kai Rose lassen ihrerseits verlautbaren: „Wir freuen uns, die professionellen Mitarbeitern*innern zu übernehmen und in den multimedialen Ausbau der Marken investieren zu können. Wir sehen in der Übernahme eine große Chance, unser Portfolio noch diversifizierter und breiter aufstellen zu können und eine verlegerische Verpflichtung, diese traditionsreichen Marken als Multi-Channel-Plattformen auszubauen. Perspektivisch können wir uns sowohl weitere Investitionen in neue Produkte und Portale rund um die Markenwelten von Delius Klasing sowie Zukäufe in angrenzenden Märkten vorstellen.”