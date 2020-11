Tim Ramms leitet die Digitalabteilung bei Delius Klasing

IT-Channel, Personalia

Tim Ramms (47) wird zum 1. Dezember Bereichsleiter Digital bei Delius Klasing. Der Special-Interest-Verlag sieht das als Schritt zur strategischen Weiterentwicklung einer bereichsübergreifenden Digital-Abteilung.

Neben dem Aufbau einer zentralen Digital-Einheit in enger Zusammenarbeit mit allen Bereichen des Verlages zählen die Recherche und die Analyse von potenziellen Märkten, Zielgruppen und Kundenbedürfnissen ebenso wie die Expansion des digitalen Portfolios zu den Aufgaben von Tim Ramms. „Unser Ziel ist es, die Marktführerschaft auf digitale Produkte zu erweitern. Tim Ramms kann dabei auf eine bereits bestehende erfolgreiche Basis zurückgreifen. Gemeinsam mit der vorhandenen digitalen Kompetenz hoch motivierter und kreativer Kolleginnen und Kollegen in unserem Haus wird er in der Umsetzung bestehender und zukünftiger Projekte auch neue Impulse geben“, so Verleger Konrad Delius.

Tim Ramms, der als neuer Bereichsleiter Digital direkt an die Geschäftsführung berichten wird, arbeite zuvor unter anderem für Axel Springer und bei Gruner + Jahr, bevor er 2006 zur Motor Presse Stuttgart wechselte. Dort hatte er als Geschäftsführer für den Bereich Mobilität die strategische Verantwortung für den Bereich Digital und IT inne